Футбольные арбитры из Италии не будут судить ближайшие игры еврокубков

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Италии — 3,8 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек.