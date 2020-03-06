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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольные арбитры из Италии не будут судить ближайшие игры еврокубков

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футбольные арбитры из Италии в связи с распространением коронавируса не получили назначения на ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее УЕФА официально объявил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» (10 марта) и первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» (12 марта) пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Италии — 3,8 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек.

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