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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду ответными матчами 1/8 финала продолжится плей-офф Лиги чемпионов и любители футбола узнают половину четвертьфиналистов текущего турнира. Какие противостояния еще полны интриги, а чьи шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке близки к нулю? Отвечаем в нашем материале.

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Источник: Reuters

«Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия)

10 марта (все матчи начинаются в 23:00 мск).

«Валенсия» — как раз та команда, которой необходимо футбольное чудо.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой встрече испанцы проиграли со счетом 1:4, а гол престижа забил россиянин Денис Черышев.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

Валенсия-Аталанта-

Мяч на выезде позволит «Валенсии» выйти в следующий раунд, если она забьет как минимум трижды, не пропустив ни разу.

Заключительный пункт представить особенно сложно, ведь «Аталанта» — одна из самых задорных и атакующих команд Европы. Например, ее последний матч в чемпионате Италии против «Лечче» завершился победой со счетом 7:2. Неудивительно, что бергамаски с приличным запасом остаются наиболее результативным коллективом Серии А. К слову, «Аталанта» не уходит с поля без забитых голов уже четыре месяца.

«Валенсия» же по-прежнему не может обрести стабильность, а в начале марта команда потеряла из-за травмы своего лучшего бомбардира Макси Гомеса.

В непростой ситуации «летучие мыши» лишатся и поддержки домашних трибун, так как матч с «Аталантой» пройдет без болельщиков из-за эпидемии коронавируса.

По той же причине все ближайшие игры Лиги чемпионов обойдутся без приветственных рукопожатий.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

РБ Лейпциг-Тоттенхэм Хотспур-

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Тоттенхэм» (Англия)

10 марта.

В параллельной встрече «Тоттенхэм» постарается отыграться после домашнего поражения со счетом 0:1. Сенсацией победа «Лейпцига» в первом матче не стала, но вот к общему успеху немецкой команды вряд ли готовы многие любители футбола. Все-таки «Тоттенхэм» не только финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, но и команда, возглавляемая голодным до побед на международной арене Жозе Моуринью.

Однако аспекты эти носят скорее антуражный характер. На деле лондонцы мало вселяют уверенность в своих болельщиков, так как за последние пять матчей они добились лишь двух ничьих при трех поражениях. В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Тоттенхэм» даже вылетел из зоны еврокубков, занимая восьмое место. Учитывая, что на прошлой неделе «шпоры» выбыли из Кубка Англии, во вторник сезон для них может по большому счету завершиться.

Да, «Лейпциг» тоже немного забуксовал в последних матчах, но команда по-прежнему борется за чемпионство в Германии и выглядит серьезной угрозой для любого соперника.

К тому же в предстоящем матче хозяева могут плясать от печки и с привычным немецким прагматизмом удержать имеющееся преимущество, «засушив» игру.
Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 11.03.2020, 23:00

Ливерпуль-Атлетико-

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания)

11 марта.

Еще одному финалисту прошлой Лиги чемпионов также предстоит отыгрываться. В первом матче «Ливерпуль» уступил «Атлетико» со счетом 0:1, но в итоговый успех действующего победителя турнира верится охотно. Правда, при всем запасе прочности мерсисайдцы успели неприятно шокировать своих болельщиков.

Два матча из четырех после проигрыша в Мадриде тоже завершились для «Ливерпуля» неудачами. Сначала «красные» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ (0:3 от «Уотфорда»), а затем последовал вылет из Кубка Англии от «Челси» (0:2).

Можно по-разному относиться к рассуждениям о полноценном кризисе «Ливерпуля», но такой спад точно настораживает. И в случае возможного вылета из Лиги чемпионов камни полетят в Юргена Клоппа с увеличенной частотой.

Важно помнить, что «Атлетико» привык снимать скальпы с главных грандов мирового футбола. Диего Симеоне выстроил в этой команде особый менталитет, и в Ливерпуле «матрасники» точно будут вгрызаться в газон ради выхода в четвертьфинал.

Увы, их игра при этом наверняка окажется очень закрытой и вязкой, но результативными атаками «Атлетико» порадовать может. Тем более что «Ливерпулю» не поможет основный голкипер Алиссон, признанный лучшим вратарем мира в прошлом году.
Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 11.03.2020, 23:00

ПСЖ-Боруссия Д-

«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия» (Испания)

11 марта.

Другой матч среды грозится быть гораздо более атакующим, неслучайно в составе «Боруссии» играет второй бомбардир текущей Лиги чемпионов Эрлинг Холанд (десять голов).

Норвежский вундеркинд не забивал уже два матча, и для него это солидный простой. Обороне «ПСЖ» необходимо быть вдвойне внимательнее.

Сама «Боруссия» даже без голов Холанда довела победную серию до пяти матчей. Дортмундцы вышли на второе место в чемпионате Германии и идут по пятам за «Баварией».

Таким образом, команда на ходу и в хорошем настроении, к тому же первый матч 1/8 финала остался именно за «Боруссией» (2:1).

«ПСЖ» тоже победил во всех встречах после игры в Дортмунде, но психологический фон в коллективе, вероятно, хуже.

Дело в том, что ситуация с коронавирусом во Франции довольно тяжелая, а потому запланированный матч парижан на этих выходных был перенесен, что вряд ли добавило команде позитивного настроя.

Александр Бокулев

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