Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в Лиге чемпионов
Во вторник и среду ответными матчами 1/8 финала продолжится
Во вторник и среду ответными матчами 1/8 финала продолжится
«Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия)
10 марта (все матчи начинаются в 23:00 мск).
«Валенсия» — как раз та команда, которой необходимо футбольное чудо.
В первой встрече испанцы проиграли со счетом 1:4, а гол престижа забил россиянин Денис Черышев.
Мяч на выезде позволит «Валенсии» выйти в следующий раунд, если она забьет как минимум трижды, не пропустив ни разу.
Заключительный пункт представить особенно сложно, ведь «Аталанта» — одна из самых задорных и атакующих команд Европы. Например, ее последний матч в чемпионате Италии против «Лечче» завершился победой со счетом 7:2. Неудивительно, что бергамаски с приличным запасом остаются наиболее результативным коллективом Серии А. К слову, «Аталанта» не уходит с поля без забитых голов уже четыре месяца.
«Валенсия» же
По той же причине все ближайшие игры Лиги чемпионов обойдутся без приветственных рукопожатий.
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Тоттенхэм» (Англия)
10 марта.
В параллельной встрече «Тоттенхэм» постарается отыграться после домашнего поражения со счетом 0:1. Сенсацией победа «Лейпцига» в первом матче не стала, но вот к общему успеху немецкой команды вряд ли готовы многие любители футбола.
Однако аспекты эти носят скорее антуражный характер. На деле лондонцы мало вселяют уверенность в своих болельщиков, так как за последние пять матчей они добились лишь двух ничьих при трех поражениях. В Английской
Да, «Лейпциг» тоже немного забуксовал в последних матчах, но команда
«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания)
11 марта.
Еще одному финалисту прошлой Лиги чемпионов также предстоит отыгрываться. В первом матче «Ливерпуль» уступил «Атлетико» со счетом 0:1, но в итоговый успех действующего победителя турнира верится охотно. Правда, при всем запасе прочности мерсисайдцы успели неприятно шокировать своих болельщиков.
Два матча из четырех после проигрыша в Мадриде тоже завершились для «Ливерпуля» неудачами. Сначала «красные» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ (0:3 от «Уотфорда»), а затем последовал вылет из Кубка Англии от «Челси» (0:2).
Можно
Важно помнить, что «Атлетико» привык снимать скальпы с главных грандов мирового футбола. Диего Симеоне выстроил в этой команде особый менталитет, и в Ливерпуле «матрасники» точно будут вгрызаться в газон ради выхода в четвертьфинал.
«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия» (Испания)
11 марта.
Другой матч среды грозится быть гораздо более атакующим, неслучайно в составе «Боруссии» играет второй бомбардир текущей Лиги чемпионов Эрлинг Холанд (десять голов).
Норвежский вундеркинд не забивал уже два матча, и для него это солидный простой. Обороне «ПСЖ» необходимо быть вдвойне внимательнее.
Сама «Боруссия» даже без голов Холанда довела победную серию до пяти матчей. Дортмундцы вышли на второе место в чемпионате Германии и идут по пятам за «Баварией».
Таким образом, команда на ходу и в хорошем настроении, к тому же первый матч 1/8 финала остался именно за «Боруссией» (2:1).
«ПСЖ» тоже победил во всех встречах после игры в Дортмунде, но психологический фон в коллективе, вероятно, хуже.
Александр Бокулев