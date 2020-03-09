СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» может пройти без зрителей

Как отмечает издание, в воскресенье власти Франции не уведомили «ПСЖ» о решении относительно допуска зрителей на стадион, однако высока вероятность того, что матч пройдет с некоторыми ограничениями. В материале говорится, что министерство спорта настаивает на том, чтобы игра состоялась без зрителей, не исключен вариант с переносом встречи. Окончательное решение должна принять полиция, о нем может быть объявлено в понедельник.