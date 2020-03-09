СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» может пройти без зрителей
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» может состояться при пустых трибунах
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» может состояться при пустых трибунах
Как отмечает издание, в воскресенье власти Франции не уведомили «ПСЖ» о решении относительно допуска зрителей на стадион, однако высока вероятность того, что матч пройдет с некоторыми ограничениями. В материале говорится, что министерство спорта настаивает на том, чтобы игра состоялась без зрителей, не исключен вариант с переносом встречи. Окончательное решение должна принять полиция, о нем может быть объявлено в понедельник.
Встреча должна пройти в среду на поле парижской команды, в первой игре в Германии «Боруссия» одержала победу со счетом 2:1.
Санитарное агентство Франции в воскресенье вечером информировало, что в стране число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.