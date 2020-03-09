Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Брешиа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» может пройти без зрителей

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» может состояться при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает L’Equipe.

Наверх
Источник: AFP 2020

Как отмечает издание, в воскресенье власти Франции не уведомили «ПСЖ» о решении относительно допуска зрителей на стадион, однако высока вероятность того, что матч пройдет с некоторыми ограничениями. В материале говорится, что министерство спорта настаивает на том, чтобы игра состоялась без зрителей, не исключен вариант с переносом встречи. Окончательное решение должна принять полиция, о нем может быть объявлено в понедельник.

Встреча должна пройти в среду на поле парижской команды, в первой игре в Германии «Боруссия» одержала победу со счетом 2:1.

Санитарное агентство Франции в воскресенье вечером информировало, что в стране число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
Хабиб: Нервничаю, что бой против Фергюсона может не состояться
СМИ: Матч «Барселоны» в ЛЧ хотят провести без зрителей
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
ЦСКА играет с «Ростовом» в выездном матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь