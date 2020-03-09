СМИ: Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» может пройти при пустых трибунах

Источник: AFP 2020

В субботу городской совет Барселоны объявил о переносе Барселонского марафона с 15 марта на 25 октября. Как отмечает издание, решение было принято после встречи представителей генерального секретариата по спорту женералитета Каталонии, министерств здравоохранения и внутренних дел, а также агентства общественного здравоохранения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В материале говорится, что эти же ведомства считают, что игра «Барселона» — «Наполи» должна состояться при пустых трибунах. Ожидается, что решение будет объявлено клубу в ближайшие дни. Встреча должна пройти 18 марта в Барселоне, в первом матче в Италии была зафиксирована ничья 1:1.

В воскресенье было объявлено, что число случаев заражения новым коронавирусом в Испании приблизилось к 600.