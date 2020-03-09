СМИ: Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» может пройти при пустых трибунах
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи», по всей вероятности, пройдет без зрителей
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи», по всей вероятности, пройдет без зрителей
В субботу городской совет Барселоны объявил о переносе Барселонского марафона с 15 марта на 25 октября. Как отмечает издание, решение было принято после встречи представителей генерального секретариата по спорту женералитета Каталонии, министерств здравоохранения и внутренних дел, а также агентства общественного здравоохранения.
В материале говорится, что эти же ведомства считают, что игра «Барселона» — «Наполи» должна состояться при пустых трибунах. Ожидается, что решение будет объявлено клубу в ближайшие дни. Встреча должна пройти 18 марта в Барселоне, в первом матче в Италии была зафиксирована ничья 1:1.
В воскресенье было объявлено, что число случаев заражения новым коронавирусом в Испании приблизилось к 600.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.