Полиция Парижа: Матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдет при пустых трибунах
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда пройдет без зрителей
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда пройдет без зрителей
«В рамках применения мер, о которых было объявлено в воскресенье, префектура полиции приняла решение, что матч “ПСЖ” — “Боруссия” пройдет при пустых трибунах», — говорится в сообщении.
Встреча пройдет в среду на поле парижской команды, начало матча — 23:00 мск. В первой игре в Германии «Боруссия» одержала победу со счетом 2:1.
Санитарное агентство Франции в воскресенье вечером информировало, что в стране число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.