Полиция Парижа: Матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдет при пустых трибунах

Источник: AP 2020

«В рамках применения мер, о которых было объявлено в воскресенье, префектура полиции приняла решение, что матч “ПСЖ” — “Боруссия” пройдет при пустых трибунах», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в среду на поле парижской команды, начало матча — 23:00 мск. В первой игре в Германии «Боруссия» одержала победу со счетом 2:1.

Санитарное агентство Франции в воскресенье вечером информировало, что в стране число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.

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