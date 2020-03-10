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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью на грани вылета, «Аталанта» — на грани прорыва

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/8 финала.

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Источник: AFP 2020

«Маленький Жозе» против большого

Вся Европа сейчас говорит только об одном, и даже главных тренеров команд постоянно спрашивают о коронавирусе. Их это раздражает. Юрген Клопп подчеркивал, что ему не нравится рассуждать на глобальные темы. А тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн изящно ответил на вопрос одного из журналистов об инфекции: «Вы же не спрашиваете вирусологов о нашем матче с «Вольфсбургом».

Действительно, тема коронавируса напрягает даже тактичных тренеров. Инфекция и так затмевает футбол: часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей (пока точное число назвать нельзя), всерьез обсуждалась и вероятность изолировать от болельщиков «Лейпциг» с «Тоттенхэмом».

Конечно, матчи без зрителей напрямую влияют на игру. В данном случае «шпорам» было бы выгодно провести матч при пустых трибунах, тем более что им нужно отыгрываться. В первой встрече «Тоттенхэм» дома проиграл 0:1, и сейчас не считается фаворитом. Одной из причин поражения лондонцев тогда стали кадровые проблемы, но ко вторнику ситуация не улучшилась. Травмированы Кейн, Сон Хын Мин, Сиссоко, свежее повреждение получил новичок Бергвайн, не все в порядке с Ндомбеле (об этом сказал сам Моуринью). Проще говоря, у «шпор» просто некому забивать. Неудивительно, что в последних пяти матчах они ни разу не выиграли, а попутно вылетели из Кубка Англии от «Норвича».

«Лейпциг» выглядит солиднее. Да, бывший соперник «Зенита» отпустил «Баварию» в бундеслиге на пять очков, но все не проигрывает на протяжении шести матчей. У немецкой команды есть небольшие проблемы в обороне, но они были и в первом матче — а «Тоттенхэм» не забил. Когда-то немецкий вратарь Тим Визе назвал Нагельсманна «baby Моуринью». Но тренер «Лейпцига» растет на глазах и сегодня имеет шанс выбить из турнира взрослого Моуринью.

Спасет ли Черышев «Валенсию»?

У «летучих мышей» все еще хуже, чем у «Тоттенхэма». Конечно, «Валенсии» предстоит играть дома, но уже подтверждено: на «Месталью» не пустят не только зрителей, но и журналистов. Отменили предматчевые пресс-конференции, все тренировки закрыли от посторонних глаз, футболистам «Аталанты» рекомендовали не обниматься после забитых мячей. В общем, матч в Валенсии будет напоминать настольный футбол — в кикере как раз игроки не касаются друг друга.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

Валенсия-Аталанта-

«Валенсии» нужно отыгрываться с 1:4, не имея подпитки от зрителей. Так себе задачка, учитывая текущую форму команды: только одна победа в семи последних матчах. Хорошо, что Черышев здоров — он с середины февраля всегда играет, в двух матчах выходил в основе, а «Аталанте» забил гол престижа.

Итальянцы, конечно, намного сильнее. На бумаге. Команда трижды (!) в текущем чемпионате Италии забивала по семь мячей за матч, в том числе в последней игре с «Лечче». С середины ноября «Аталанта» отличается голами в каждой встрече, серия длится уже 17 матчей.

Вне всяких сомнений, «Аталанта» — главное открытие сезона. Поэтому смешно читать цитаты патрона «Ювентуса» Андреа Аньелли о том, что бергамская команда «без истории международных выступлений» вышла в Лигу чемпионов. Может быть, «Аталанта» и не выиграет турнир, но она уже привлекла к себе больше зрителей. Обидно за болельщиков клуба, которые впустую слетали в Валенсию и точно не попадут на игру. Хочется верить, что скоро коронавирусная паника закончится, и праздник Лиги чемпионов продолжится.

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