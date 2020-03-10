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10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет без зрителей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и итальянской «Ромой» пройдет без зрителей в целях безопасности в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Встреча состоится 12 марта в Севилье. Отмечается, что данное решение было согласовано с министерством здравоохранения Испании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались более трех тысяч людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 694 человека.

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