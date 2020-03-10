Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет без зрителей

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались более трех тысяч людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 694 человека.