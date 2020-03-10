Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Чертаново
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
9.03
Сассуоло
Брешиа
30
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер
Астон Вилла
40
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
15:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает английская газета The Sun со ссылкой на испанское радио Catalunya Radio.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«По сообщениям испанского радио Catalunya Radio, руководство УЕФА рассматривает возможность приостановить турнир со стадии ¼ финала», — говорится в сообщении.

На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов запланированы на 7 и 8 апреля, ответные встречи — на 14 и 15 апреля. Первые матчи ¼ финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные — 16 апреля.

Уже принято решение о том, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Барселона» (Испания) — Наполи (Италия) и «Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия) пройдут при пустых трибунах. В Лиге Европы в таком же формате пройдут первые матчи 1/8 финала «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия) и «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Читайте также
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил
Овечкин — гений. Забил гол и поднял «Вашингтон» на камбэк
ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону
УЕФА не видит необходимости в изменении сроков проведения Евро
Без шансов для команды Черышева: прогноз на матч «Валенсии»
Кокорин: Желания возвращаться в «Зенит» вообще нет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь