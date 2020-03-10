СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков из-за коронавируса

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«По сообщениям испанского радио Catalunya Radio, руководство УЕФА рассматривает возможность приостановить турнир со стадии ¼ финала», — говорится в сообщении.

На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов запланированы на 7 и 8 апреля, ответные встречи — на 14 и 15 апреля. Первые матчи ¼ финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные — 16 апреля.

Уже принято решение о том, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Барселона» (Испания) — Наполи (Италия) и «Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия) пройдут при пустых трибунах. В Лиге Европы в таком же формате пройдут первые матчи 1/8 финала «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия) и «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.