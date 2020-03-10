Карасев назначен главным арбитром матча плей-офф Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Матч «Севилья» — «Рома» состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 12 марта, начало — в 20:55 мск. Ответная встреча будет сыграна в Риме на арене «Олимпико» 19 марта.

Согласно распоряжению властей России, все вышеупомянутые судьи после возвращения из Испании будут обязаны уйти на 14-дневный карантин. Это мера по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.