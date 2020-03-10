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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Карасев назначен главным арбитром матча плей-офф Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Первую встречу 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» обслужит российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощником рефери назначен Виталий Мешков, ассистентом видеопомощника — Сергей Иванов. Четвёртый арбитр — Сергей Лапочкин.

Матч «Севилья» — «Рома» состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 12 марта, начало — в 20:55 мск. Ответная встреча будет сыграна в Риме на арене «Олимпико» 19 марта.

Согласно распоряжению властей России, все вышеупомянутые судьи после возвращения из Испании будут обязаны уйти на 14-дневный карантин. Это мера по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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