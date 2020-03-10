Владелец ФК «Олимпиакос» заражен коронавирусом, команда проходит проверку перед игрой ЛЕ

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По информации журналиста британской газеты Daily Telegraph Мэтта Лоу в Twitter, все игроки и персонал греческой команды проходят проверку в больнице.

12 марта «Олимпиакос» дома должен сыграть с английским «Вулверхэмптоном» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет без зрителей.

Маринакис также является владельцем английской команды «Ноттингем Форрест».

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.