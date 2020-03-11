«Ливерпуль» надеется на магию «Энфилда». «ПСЖ» ждет чуда от Неймара

Источник: AFP 2020

Последние со зрителями

Очень возможно, что матч «Ливерпуля» и «Атлетико» станет последним на этой стадии Лиги чемпионов, который пройдет со зрителями. И это очень важный фактор в пользу хозяев. В этом сезоне «Энфилд» является для «красных» настоящей крепостью. В премьер-лиге — 15 побед в 15 матчах при разности мячей 40−15, в Лиге чемпионов — две победы и ничья с «Наполи». Впечатляющие цифры.

Но без зрителей «Энфилд» теряет половину, если не больше, своей магии — откуда ей взяться, если 50 тысяч глоток не поют вдохновенно You’ll never walk alone. А сейчас эта магия очень нужна «Ливерпулю», который после февральского перерыва в АПЛ играет просто ужасно. Поражения чередуются с натужными победами над аутсайдерами. Вот и субботний выигрыш у «Борнмута» со счетом 2:1 тревогу нисколько не развеял, скорее наоборот.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 11.03.2020, 23:00 Ливерпуль - Атлетико -

О важности поддержки болельщиков говорил и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Мало кто из футболистов “Атлетико” играл прежде на “Энфилде”, и мы должны воспользоваться этим. Поддержка наших трибун — большое преимущество для нас. Я с огромным уважением отношусь к “Атлетико”. Они глубоко защищаются и проводят отличные контратаки. У них опасен каждый игрок. Но любую команду можно победить, и мы должны найти способ сделать это. Нам нужно показать, что мы извлекли уроки из первого матча», — сказал Клопп.

В помощь ему будет и возвращение после травмы капитана Джордана Хендерсона. С ним полузащита «Ливерпуля» должна обрести стройность — в этом сезоне Хендо хорош как в атаке, так и в обороне. Должен сыграть и левый защитник Энди Робертсон, пропустивший матч с «Борнмутом». Единственная проблема — это отсутствие основного вратаря Алиссона, проводящего второй подряд феноменальный сезон. У бразильца повреждение бедра. Игра же его сменщика Адриана вызывает вопросы — еще свеж в памяти нелепый гол в кубковом матче с «Челси» неделю назад.

Зато фанаты «Ливерпуля» могут уповать на статистику — оба раза, когда «красные» проигрывали в плей-офф Лиги чемпионов первый матч в гостях, они проходили дальше.

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Париж в шаге от катастрофы

А вот «ПСЖ» и «Боруссия» Д будут играть на пустом «Парк де Пренс» из-за эпидемии вируса COVID-19. У парижского стадиона нет такой ауры, как у «Энфилда», но все равно, выходить на поле без зрителей — сомнительное удовольствие. Да еще когда против тебя статистика — еще ни разу парижане в плей-офф Лиги чемпионов не проходили в следующую стадию, уступив в первом матче.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 11.03.2020, 23:00 ПСЖ - Боруссия Д -

Если это случится снова и «ПСЖ» в четвертый раз подряд вылетит на стадии 1/8 финала, это будет провал. Никого не порадует даже требл на внутренней арене — там столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате, а также вышел в финал Кубка Франции и Кубка лиги. Понятно же, что проект затевался не ради этого, и не ради этого приглашались Златан Ибрагимович, Анхель Ди Мария, Неймар и другие звезды. А главный тренер Томас Тухель, которого, кстати, жестко раскритиковали за схему с тремя центральными защитниками в первом матче в Дортмунде, вполне может летом выйти на рынок труда.