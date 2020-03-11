«Ливерпуль» надеется на магию «Энфилда». «ПСЖ» ждет чуда от Неймара
Сегодня два фаворита турнира должны очень постараться, чтобы пройти дальше.
Сегодня два фаворита турнира должны очень постараться, чтобы пройти дальше.
Очень возможно, что матч «Ливерпуля» и «Атлетико» станет последним на этой стадии Лиги чемпионов, который пройдет со зрителями. И это очень важный фактор в пользу хозяев. В этом сезоне «Энфилд» является для «красных» настоящей крепостью. В
Но без зрителей «Энфилд» теряет половину, если не больше, своей магии — откуда ей взяться, если 50 тысяч глоток не поют вдохновенно You’ll never walk alone. А сейчас эта магия очень нужна «Ливерпулю», который после февральского перерыва в АПЛ играет просто ужасно. Поражения чередуются с натужными победами над аутсайдерами. Вот и субботний выигрыш у «Борнмута» со счетом 2:1 тревогу нисколько не развеял, скорее наоборот.
О важности поддержки болельщиков говорил и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Мало кто из футболистов “Атлетико” играл прежде на “Энфилде”, и мы должны воспользоваться этим. Поддержка наших трибун — большое преимущество для нас. Я с огромным уважением отношусь к “Атлетико”. Они глубоко защищаются и проводят отличные контратаки. У них опасен каждый игрок. Но любую команду можно победить, и мы должны найти способ сделать это. Нам нужно показать, что мы извлекли уроки из первого матча», — сказал Клопп.
В помощь ему будет и возвращение после травмы капитана Джордана Хендерсона. С ним полузащита «Ливерпуля» должна обрести стройность — в этом сезоне Хендо хорош как в атаке, так и в обороне. Должен сыграть и левый защитник Энди Робертсон, пропустивший матч с «Борнмутом». Единственная проблема — это отсутствие основного вратаря Алиссона, проводящего второй подряд феноменальный сезон. У бразильца повреждение бедра. Игра же его сменщика Адриана вызывает вопросы — еще свеж в памяти нелепый гол в кубковом матче с «Челси» неделю назад.
Зато фанаты «Ливерпуля» могут уповать на статистику — оба раза, когда «красные» проигрывали в
А вот «ПСЖ» и «Боруссия» Д будут играть на пустом «Парк де Пренс»
Если это случится снова и «ПСЖ» в четвертый раз подряд вылетит на стадии 1/8 финала, это будет провал. Никого не порадует даже требл на внутренней арене — там столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате, а также вышел в финал Кубка Франции и Кубка лиги. Понятно же, что проект затевался не ради этого, и не ради этого приглашались Златан Ибрагимович, Анхель Ди Мария, Неймар и другие звезды. А главный тренер Томас Тухель, которого, кстати, жестко раскритиковали за схему с тремя центральными защитниками в первом матче в Дортмунде, вполне может летом выйти на рынок труда.
А тут еще как назло игру