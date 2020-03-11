Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Зарубежный
10.03
Эйбар
Реал Сосьедад
12
Футбол. Первый дивизион
10.03
Краснодар-2
Чертаново
12
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
01:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил английский «Тоттенхэм» со счетом 3:0. Два мяча в первом тайме забил полузащитник Марсель Забитцер (10-я и 21-я минуты), в концовке отметился хавбек Эмиль Форсберг (83-я). В первой встрече немцы также были сильнее — 1:0.

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

РБ Лейпциг3Тоттенхэм Хотспур0

«Аталанта» в гостях победила испанскую «Валенсию» — 4:3. Покер в составе гостей оформил нападающий Йосип Иличич, причем два гола он забил с пенальти (3-я, 43-я, 71-я и 82-я минуты). Хозяева ответили результативными действиями форварда Кевина Гамейро (21-я и 51-я) и полузащитника Феррана Торреса (67-я). Эта встреча проходила без зрителей из-за распространения коронавируса. В первой игре «Аталанта» победила со счетом 4:1.

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

Валенсия3Аталанта4

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль», который 11 марта сыграет с «Атлетико». Финал турнира пройдет 30 мая в Стамбуле.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
Читайте также
Китайский коронавирус убьет мировой спорт?
Во время загрузки произошла ошибка.
29 февраля© Ньюстюб
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Женщина прокачала свое тело, чтобы отомстить возлюбленному
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины остаются загадкой 60 лет
Коронавирус vs европейский футбол: смертельная схватка
«Ливерпуль» надеется на магию в ЛЧ, «ПСЖ» ждет чуда от Неймара
Российский лыжник впервые выиграл общий зачет Кубка мира
«Динамо» одержало третью победу в серии плей-офф со «Спартаком»
«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Широков: Страдать из-за запрета будут болельщики «Спартака»
В США раскрыли крупную допинговую схему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь