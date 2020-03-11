«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дублем отметился капитан Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87). Забитцер стал третьим австрийцем после Давида Алабы и Кристиана Фукса, который смог отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Первый матч завершился победой «Лейпцига» со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий раунд турнира.
«Лейпциг» проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне «Лейпциг» играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.
«Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Ливерпулю». Главный тренер «Тоттенхэма» португалец Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере не может выиграть на протяжении шести матчей в различных турнирах, всего он провел 935 матчей в качестве главного тренера.
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7—8 апреля, ответные — на 14—15 апреля. Пары ¼ финала определятся в результате жеребьевки.