«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Дублем отметился капитан Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87). Забитцер стал третьим австрийцем после Давида Алабы и Кристиана Фукса, который смог отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой «Лейпцига» со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий раунд турнира.

«Лейпциг» проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне «Лейпциг» играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/icbz0VLZj6Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Ливерпулю». Главный тренер «Тоттенхэма» португалец Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере не может выиграть на протяжении шести матчей в различных турнирах, всего он провел 935 матчей в качестве главного тренера.