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01:24 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 11 марта. Германский «Лейпциг» на своем поле одержал победу над английским «Тоттенхэмом» со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Дублем отметился капитан Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87). Забитцер стал третьим австрийцем после Давида Алабы и Кристиана Фукса, который смог отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой «Лейпцига» со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий раунд турнира.

«Лейпциг» проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне «Лейпциг» играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

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«Тоттенхэм» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Ливерпулю». Главный тренер «Тоттенхэма» португалец Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере не может выиграть на протяжении шести матчей в различных турнирах, всего он провел 935 матчей в качестве главного тренера.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7—8 апреля, ответные — на 14—15 апреля. Пары ¼ финала определятся в результате жеребьевки.

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