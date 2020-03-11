«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал ЛЧ, Иличич забил четыре гола

Источник: AP 2020

В составе победителей все четыре гола забил Йосип Иличич (3, с пенальти, 43, с пенальти, 71, 82-я минуты), у проигравших отличились Кевин Гамейро (21, 51) и Ферран Торрес (67). На 74-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Встреча прошла без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Первый матч завершился победой «Аталанты» со счетом 4:1, таким образом, команда из Италии пробилась в следующий раунд турнира.

Иличич стал третьим игроком в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, который забил в одном матче четыре гола. на групповом этапе это сделали футболисты «Баварии» Роберт Левандовский (в матче с сербской «Црвеной Звездой», 6:0) и Серж Гнабри (в игре с английским «Тоттенхэмом», 7:2). Перед сезоном-2019/20 последним игроком, оформившим покер, был Криштиану Роналду, в сезоне-2015/16 он, выступая за испанский «Реал», четырежды отличился в матче со шведским «Мальмё» (8:0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/124HIAlnLtc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче плей-офф покер Иличича стал пятым в истории Лиги чемпионов, до него авторами такого достижения становились Лионель Месси (2010, 2012 годы), Марио Гомес (2012) и Левандовский (2013). При этом Иличич стал первым, кому удалось забить четыре гола в гостевой встрече плей-офф. Иличич стал первым словенцем, сделавшим хет-трик в матче Лиги чемпионом.

«Аталанта» проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. «Валенсия» в предыдущем сезоне заняла третье место в группе Лиги чемпионов и дошла до полуфинала Лиги Европы.