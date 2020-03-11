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01:20 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал ЛЧ, Иличич забил четыре гола

ТАСС, 11 марта. Итальянская «Аталанта» в гостях одержала победу над испанской «Валенсией» со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

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Источник: AP 2020

В составе победителей все четыре гола забил Йосип Иличич (3, с пенальти, 43, с пенальти, 71, 82-я минуты), у проигравших отличились Кевин Гамейро (21, 51) и Ферран Торрес (67). На 74-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Встреча прошла без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Первый матч завершился победой «Аталанты» со счетом 4:1, таким образом, команда из Италии пробилась в следующий раунд турнира.

Иличич стал третьим игроком в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, который забил в одном матче четыре гола. на групповом этапе это сделали футболисты «Баварии» Роберт Левандовский (в матче с сербской «Црвеной Звездой», 6:0) и Серж Гнабри (в игре с английским «Тоттенхэмом», 7:2). Перед сезоном-2019/20 последним игроком, оформившим покер, был Криштиану Роналду, в сезоне-2015/16 он, выступая за испанский «Реал», четырежды отличился в матче со шведским «Мальмё» (8:0).

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В матче плей-офф покер Иличича стал пятым в истории Лиги чемпионов, до него авторами такого достижения становились Лионель Месси (2010, 2012 годы), Марио Гомес (2012) и Левандовский (2013). При этом Иличич стал первым, кому удалось забить четыре гола в гостевой встрече плей-офф. Иличич стал первым словенцем, сделавшим хет-трик в матче Лиги чемпионом.

«Аталанта» проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. «Валенсия» в предыдущем сезоне заняла третье место в группе Лиги чемпионов и дошла до полуфинала Лиги Европы.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7—8 апреля, ответные — на 14—15 апреля. Пары ¼ финала определятся в результате жеребьевки.

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Валенсия
3:4
Первый тайм: 1:2
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала10.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесДжанпьеро Гасперини
Голы
Кевин Гамейро21′
Йосип Иличич3′
Кевин Гамейро(Ферран Торрес)51′
Йосип Иличич43′
Ферран Торрес(Даниэль Парехо)67′
Йосип Иличич71′
Йосип Иличич(Ремо Фройлер)82′
Составы команд
13Яспер Силлессен
57Марко Спортьелло
14Хосе Гайя
3Маттиа Кальдара
18Даниэль Васс
64′
6Хосе Луис Паломино
6Жоффре Кондогбья
58′
8Робин Гозенс
8Карлос Солер
19Берат Джимсити
10Даниэль Парехо
33Ханс Хатебур
9Кевин Гамейро
11Ремо Фройлер
85′
20Ферран Торрес
72Йосип Иличич
12Муктар Диакаби
42′45′
15Мартен де Рон
44′
7Гонсалу Гедеш
91Дуван Сапата
17Франсис Коклен
33′74′
88Марио Пашалич
83′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
19Морено Родриго
79′
10Алехандро Дарио Гомес
78′
25Алессандро Флоренци
18Руслан Малиновский
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
14Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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