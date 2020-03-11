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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».

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Йосипу Иличичу удалось оформить покер в возрасте 32 лет и 41 дня. За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и результативными действиями не отметился.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.

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Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
Валенсия
3:4
Первый тайм: 1:2
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала10.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесДжанпьеро Гасперини
Голы
Кевин Гамейро21′
Йосип Иличич3′
Кевин Гамейро(Ферран Торрес)51′
Йосип Иличич43′
Ферран Торрес(Даниэль Парехо)67′
Йосип Иличич71′
Йосип Иличич(Ремо Фройлер)82′
Составы команд
13Яспер Силлессен
57Марко Спортьелло
14Хосе Гайя
3Маттиа Кальдара
18Даниэль Васс
64′
6Хосе Луис Паломино
6Жоффре Кондогбья
58′
8Робин Гозенс
8Карлос Солер
19Берат Джимсити
10Даниэль Парехо
33Ханс Хатебур
9Кевин Гамейро
11Ремо Фройлер
85′
20Ферран Торрес
72Йосип Иличич
12Муктар Диакаби
42′45′
15Мартен де Рон
44′
7Гонсалу Гедеш
91Дуван Сапата
17Франсис Коклен
33′74′
88Марио Пашалич
83′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
19Морено Родриго
79′
10Алехандро Дарио Гомес
78′
25Алессандро Флоренци
18Руслан Малиновский
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)11
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
9Угловые2
14Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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