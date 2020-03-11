Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич стал первым игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в выездном матче
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».
Йосипу Иличичу удалось оформить покер в возрасте 32 лет и 41 дня. За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и результативными действиями не отметился.
В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1.
|Альберт Селадес
|Джанпьеро Гасперини
|Кевин Гамейро
|21′
|Йосип Иличич
|3′
|Кевин Гамейро(Ферран Торрес)
|51′
|Йосип Иличич
|43′
|Ферран Торрес(Даниэль Парехо)
|67′
|Йосип Иличич
|71′
|Йосип Иличич(Ремо Фройлер)
|82′
|13
|Яспер Силлессен
|57
|Марко Спортьелло
|14
|Хосе Гайя
|3
|Маттиа Кальдара
|18
|Даниэль Васс
64′
|6
|Хосе Луис Паломино
|6
|Жоффре Кондогбья
58′
|8
|Робин Гозенс
|8
|Карлос Солер
|19
|Берат Джимсити
|10
|Даниэль Парехо
|33
|Ханс Хатебур
|9
|Кевин Гамейро
|11
|Ремо Фройлер
85′
|20
|Ферран Торрес
|72
|Йосип Иличич
|12
|Муктар Диакаби
42′45′
|15
|Мартен де Рон
44′
|7
|Гонсалу Гедеш
|91
|Дуван Сапата
|17
|Франсис Коклен
33′74′
|88
|Марио Пашалич
83′
|11
|Денис Черышев
|5
|Адриен Тамез
|19
|Морено Родриго
79′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
78′
|25
|Алессандро Флоренци
|18
|Руслан Малиновский
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)