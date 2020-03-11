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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером» в Лиге Европы из-за коронавируса

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится.

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Источник: Reuters

«Если нам придётся проиграть в плей-офф, мы проиграем. Ни в коем случае мы не будем подвергать риску здоровье. Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Мы не хотим проблем из-за коронавируса, нам это не нужно. Самым разумным было бы отложить встречу», — приводит слова Торреса Onda Cero.

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Первый матч между «Интером» и «Хетафе» должен состояться 12 марта.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи Серии А.

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