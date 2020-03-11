Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» вылетели из ЛЧ

Источник: AFP 2020

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 3:0 (4:0 в сумме)

В песне Земфиры «Без шансов», строчки которой упоминаются в заголовке, также есть фраза «Пустая пустота».

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Пожалуй, именно так можно описать состояние обескровленного «Тоттенхэма» в последнее время и конкретно в ответном матче с «Лейпцигом».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 10.03.2020, 23:00 РБ Лейпциг 3 Тоттенхэм Хотспур 0

Лондонцам нужно было отыгрываться после минимального домашнего поражения, но вместо этого они быстро просели и позволили Марселю Забитцеру оформить дубль к 21-й минуте. Обе голевые атаки капитан «Лейпцига» завершил в одно касание, сперва пробив из-за пределов штрафной, а во втором случае четко сыграв головой.

Добившись комфортного преимущества, хозяева спокойно контролировали ход игры. После перерыва «Тоттенхэм» на какое-то время забрал мяч, но не смог извлечь выгоду из этого. К середине второго тайма темп игры упал, команды начали чаще фолить, что в один из отрезков встречи привело к трем желтым карточкам за три минуты.

Уже под занавес матча «Лейпциг» оформил разгром финалиста прошлой Лиги чемпионов. На 87-й минуте первым касанием после выхода на замену отличился Эмиль Форсберг, подкарауливший отскок мяча в штрафной площади соперника.

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Выражение лица главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью стало еще пасмурнее, что абсолютно естественно. Его команда не только вылетела из Лиги чемпионов, но и лишилась шансов на трофей в нынешнем сезоне. Кроме того, лондонцы не выигрывают уже шесть матчей подряд — это худшая серия за долгую карьеру португальского специалиста. И шесть сезонов кряду команды Моуринью нет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Лейпциг» же, впервые в истории выступающий в плей-офф главного еврокубка, сходу добрался до этой стадии. Главный тренер коллектива Юлиан Нагельсман в 32 года стал самым молодым специалистом, которому удалось пройти раунд на выбывание в Лиге чемпионов. Лучшим игроком столь выдающегося для немецкой команды матча ожидаемо был признан автор дубля Забитцер.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 10.03.2020, 23:00 Валенсия 3 Аталанта 4

«Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:4 (4:8)

Если у «Тоттенхэма» все пошло по сценарию «Без вариантов», то перед «Валенсией» маячила концепция «Без шансов». Первый матч испанцы с треском проиграли (1:4), а потому в ответной встрече им было необходимо настоящее футбольное чудо.

Те самые шансы на него стали еще призрачнее в самом дебюте игры: «Аталанта» получила право на пенальти, реализованный на третьей минуте Йосипом Иличичем. Далее игра пошла на равных, а «Валенсия» сравняла счет на 21-й минуте усилиями Кевина Гамейро, проявившего расторопность в чужой штрафной. Уйти на перерыв при равном счете командам было не суждено, так как «Аталанта» заработала еще один пенальти, который обратил в гол тот же Иличич (43-я минута).

Во втором тайме «Валенсия» восстановила подобие интриги, выйдя вперед благодаря мячам Гамейро (51) и Феррана Торреса (67). Конечно, в такой ситуации хозяев могла бы здорово подстегнуть поддержка домашней публики, но матч прошел при пустых трибунах из-за мер безопасности, связанных с эпидемией коронавируса.

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«Валенсия» все же ринулась вперед большими силами, однако «Аталанта» быстро поймала соперника на контратаке, которую завершил Иличич (71). После очередного забитого мяча словенец попросил замену, но тренерский штаб гостей не пошел на этот шаг.

Как оказалось, не зря, ведь 32-летний форвард успел принести итальянцам победу на 82-й минуте. Иличич оформил первый покер в истории выездных матчей плей-офф Лиги чемпионов, а заодно стал самым возрастным автором четырех голов в гостевом матче турнира. Разумеется, словенец был признан лучшим игроком минувшей встречи.

Дебютант Лиги чемпионов «Аталанта» сходу дошла до четвертьфинала турнира. Напомним, выступление в главном еврокубке бергамаски начали с трех поражений подряд на групповом этапе. «Валенсия» не может выйти в ¼ финала Лиги чемпионов уже 15 лет. Из борьбы вместе с «летучими мышами» выбыл и Денис Черышев, остававшийся последним представителем футбольной России в турнире.

Плей-офф Лиги чемпионов продолжится в среду ответными матчами между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико», французским «ПСЖ» и немецкой «Боруссией» (игра пройдет без зрителей).

Александр Бокулев