Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала
«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир.
«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир.
В первой встрече также сильнее оказалась немецкая команда (1:0).
Для главного тренера «шпор» Жозе Моуринью этот вылет стал уже третьим подряд в первом раунде
Напомним, в сезоне-2015/2016 Моуринью не сыграл с «Челси» в
|Юлиан Нагельсманн
|Жозе Моуринью
|Марсель Забитцер(Тимо Вернер)
|10′
|Марсель Забитцер(Хосе Анхель Анхелиньо)
|21′
|Эмиль Форсберг
|87′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Юго Ллорис
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Дайот Упамекано
|39
|Джафет Танганга
68′
|16
|Лукас Клостерманн
|8
|Харри Уинкс
45+1′
|23
|Марсель Хальстенберг
|15
|Эрик Дайер
|27
|Конрад Лаймер
50′
|19
|Райан Сессеньон
34′
|11
|Тимо Вернер
|20
|Деле Алли
70′
|21
|Патрик Шик
|11
|Эрик Ламела
|22
|Норди Мукьеле
55′
|27
|Лукас Моура
|14
|Тайлер Адамс
|24
|Серж Орье
90′
|7
|Марсель Забитцер
71′87′
|64
|Малачи Уолкотт
|10
|Эмиль Форсберг
|18
|Джовани Ло Сельсо
80′
|18
|Кристофер Нкунку
59′
|30
|Жедсон Фернандеш
|8
|Амаду Айдара
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)