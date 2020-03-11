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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир.

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Источник: AP 2020

В первой встрече также сильнее оказалась немецкая команда (1:0).

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Для главного тренера «шпор» Жозе Моуринью этот вылет стал уже третьим подряд в первом раунде плей-офф главного еврокубка. В сезоне-2017/2018 его «Манчестер Юнайтед» не справился с «Севильей» (0:0, 1:2), а в кампании-2014/2015 «Челси» под его руководством уступил «Пари Сен-Жермен» (1:1, 2:2).

Напомним, в сезоне-2015/2016 Моуринью не сыграл с «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку был уволен в декабре из-за неудовлетворительных результатов. Аналогичным образом для португальского специалиста сложилась и кампания-2018/2019, когда его отправили в отставку и «Манчестер Юнайтед» выступил в плей-офф уже с другим тренером.

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РБ Лейпциг
3:0
Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала10.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 42146 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнЖозе Моуринью
Голы
Марсель Забитцер(Тимо Вернер)10′
Марсель Забитцер(Хосе Анхель Анхелиньо)21′
Эмиль Форсберг87′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Юго Ллорис
3Хосе Анхель Анхелиньо
4Тоби Алдервейрелд
5Дайот Упамекано
39Джафет Танганга
68′
16Лукас Клостерманн
8Харри Уинкс
45+1′
23Марсель Хальстенберг
15Эрик Дайер
27Конрад Лаймер
50′
19Райан Сессеньон
34′
11Тимо Вернер
20Деле Алли
70′
21Патрик Шик
11Эрик Ламела
22Норди Мукьеле
55′
27Лукас Моура
14Тайлер Адамс
24Серж Орье
90′
7Марсель Забитцер
71′87′
64Малачи Уолкотт
10Эмиль Форсберг
18Джовани Ло Сельсо
80′
18Кристофер Нкунку
59′
30Жедсон Фернандеш
8Амаду Айдара
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)7
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
21Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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