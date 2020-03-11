Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
16:07 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рома» не смог отправиться на матч Лиги Европы в Севилью из-за запрета властей Испании

ТАСС, 11 марта. Итальянский футбольный клуб «Рома» не смог отправиться на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» из-за отказа местных властей в выдаче разрешения на приземление. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы».

Наверх
Источник: Reuters

Матч «Севилья» — «Рома» запланирован на 12 марта, встреча должна пройти без зрителей, начало — 23:00 мск. Ответная встреча команд запланирована на 19 марта в Риме. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

«Подробная информация будет содержаться в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций», — говорится в сообщении.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой» (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
Читайте также
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь