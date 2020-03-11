ФК «Рома» не смог отправиться на матч Лиги Европы в Севилью из-за запрета властей Испании

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Матч «Севилья» — «Рома» запланирован на 12 марта, встреча должна пройти без зрителей, начало — 23:00 мск. Ответная встреча команд запланирована на 19 марта в Риме. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

«Подробная информация будет содержаться в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций», — говорится в сообщении.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой» (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.