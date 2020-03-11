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18:59 (мск), источник: ТАСС

Матчи Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой» перенесен на неопределенный срок в связи с распространением в Испании заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: AFP 2020

Встреча в Севилье была запланирована на 12 марта, до этого сообщалось, что встреча должна пройти без зрителей. В среду «Рома» не смогла попасть на территорию Испании в связи с запретом местных властей на приземление. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

Также перенесен матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), который должен был пройти в тот же день в Милане. Решение о проведении этих игр будет вынесено УЕФА позднее. Ответные встречи команд запланированы на 19 марта.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой» (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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18:18 (мск)© Ньюстюб
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