Матчи Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» перенесены из-за коронавируса

Источник: AFP 2020

Встреча в Севилье была запланирована на 12 марта, до этого сообщалось, что встреча должна пройти без зрителей. В среду «Рома» не смогла попасть на территорию Испании в связи с запретом местных властей на приземление. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

Также перенесен матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), который должен был пройти в тот же день в Милане. Решение о проведении этих игр будет вынесено УЕФА позднее. Ответные встречи команд запланированы на 19 марта.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой» (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

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