Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Фанаты «Манчестер Юнайтед», летевшие в австрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба ЛАСК, совершили вынужденную посадку во Франкфурте.
Фанаты «Манчестер Юнайтед», летевшие в австрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба ЛАСК, совершили вынужденную посадку во Франкфурте.
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Фанатам пришлось ночь провести в Германии, после чего они снова отправились в Линц. Отметим, что матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при пустых трибунах