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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе

Фанаты «Манчестер Юнайтед», летевшие в австрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба ЛАСК, совершили вынужденную посадку во Франкфурте.

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Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.

Фанатам пришлось ночь провести в Германии, после чего они снова отправились в Линц. Отметим, что матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

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10 марта© Ньюстюб
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