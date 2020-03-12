ПСЖ обыграл «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

Источник: AFP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45). На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Боруссии» Эмре Джан. Встреча прошла при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса. Неймар принял участие в 38 голах в 28 домашних играх в Лиге чемпионов, забив 26 мячей и отдав 12 результативных передач, 20 матчей бразилец провел за ПСЖ, еще восемь — в составе испанской «Барселоны».

Футболисты ПСЖ с 89-й по 93-ю минуту игры получили четыре желтые карточки, три из которых были показаны за неспортивное поведение. Анхель Ди Мария получил одну из этих карточек, будучи замененным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Wyzn1t6bmqk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПСЖ забивает на протяжении 32 матчей в Лиге чемпионов подряд, это является второй по продолжительности серией в истории турнира. За это время парижане отличились 85 раз. В последний раз ПСЖ не смог поразить ворота соперника в Лиге чемпионов в ответном матче четвертьфинала сезона-2015/16 против «Манчестер Сити» (0:1). Лидирует по длительности серии испанский «Реал», который забивал в 34 матчах подряд с мая 2011 года по апрель 2014 года.