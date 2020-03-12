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01:20 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ обыграл «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

ТАСС, 12 марта. Французский «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 2:0 обыграл германскую «Боруссию» (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Боруссии».

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Источник: AFP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45). На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Боруссии» Эмре Джан. Встреча прошла при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса. Неймар принял участие в 38 голах в 28 домашних играх в Лиге чемпионов, забив 26 мячей и отдав 12 результативных передач, 20 матчей бразилец провел за ПСЖ, еще восемь — в составе испанской «Барселоны».

Футболисты ПСЖ с 89-й по 93-ю минуту игры получили четыре желтые карточки, три из которых были показаны за неспортивное поведение. Анхель Ди Мария получил одну из этих карточек, будучи замененным.

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ПСЖ забивает на протяжении 32 матчей в Лиге чемпионов подряд, это является второй по продолжительности серией в истории турнира. За это время парижане отличились 85 раз. В последний раз ПСЖ не смог поразить ворота соперника в Лиге чемпионов в ответном матче четвертьфинала сезона-2015/16 против «Манчестер Сити» (0:1). Лидирует по длительности серии испанский «Реал», который забивал в 34 матчах подряд с мая 2011 года по апрель 2014 года.

Общий счет по сумме двух матчей стал 3:2 в пользу французского клуба, таким образом, ПСЖ вышел в четвертьфинал турнира в шестой раз в истории, что является лучшим показателем среди французских команд. Соперник клуба из Парижа станет известен позднее по итогам жеребьевки. Ранее в ¼ финала вышли германский «Лейпциг» и итальянская «Аталанта». Первые матчи следующей стадии пройдут 7 и 8 апреля, ответные встречи состоятся 14 и 15 апреля.

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29 ноября 2019© Ньюстюб
ПСЖ
2:0
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельЛюсьен Фавр
Голы
Неймар(Анхель Ди Мария)28′
Хуан Бернат(Пабло Сарабия)45+1′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Роман Бюрки
4Тило Керер
2Дан-Аксель Загаду
14Хуан Бернат
68′
15Матс Хуммельс
61′
3Преснель Кимпембе
26Лукаш Пищек
5Маркиньюс
90′
13Рафаэл Геррейру
27Идрисса Гей
7Джейдон Санчо
10Неймар
89′
17Эрлин Бреут Холанн
16′
9Эдинсон Кавани
27Эмре Джан
89′
8Леандро Паредес
90′
5Ашраф Хакими
87′
35Нианзу Куасси
10Марио Гетце
19Пабло Сарабия
64′
23Торган Азар
68′
7Кильян Мбаппе
90+3′
19Юлиан Брандт
11Анхель Ди Мария
90′79′
28Аксель Витсель
71′
20Левен Кюрзава
32Джованни Рейна
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
13Фолы17
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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