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01:42 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» выбил победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» из турнира и вышел в четвертьфинал

ТАСС, 12 марта. Испанский «Атлетико» в гостях в дополнительное время обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первый матч, который прошел в Испании, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0.

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Источник: Reuters

В составе «Ливерпуля» голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У «Атлетико» отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу «Атлетико», благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.

«Атлетико» не проигрывает в Англии на протяжении пяти матчей кряду (две победы, три ничьи). В последний раз «Ливерпуль» доводил матч Лиги чемпионов до дополнительного времени в 2008 году, тогда команда уступила в гостях «Челси» (2:3) и не сумела пройти в финал.

«Атлетико» трижды становился финалистом главного европейского турнира (1974, 2014, 2016), в четвертьфинал команда в последний раз вышла в сезоне-2016/17. «Ливерпуль» третий сезон кряду играет в Лиге чемпионов, в двух предыдущих розыгрышах команда дошла до финала. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа выиграли турнир, победив в финале английский «Тоттенхэм» (2:0). Всего «Ливерпуль» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).

Ранее в четвертьфинал турнира вышли германский «Лейпциг», итальянская «Аталанта» и французский «Пари Сен-Жермен». Первые матчи на следующей стадии Лиги чемпионов запланированы на 7—8 апреля, ответные — на 14—15 апреля.

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Ливерпуль
2:3ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52267 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппДиего Симеоне
Голы
Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)43′
Маркос Льоренте(Жоау Феликс)97′
Роберту Фирмину94′
Маркос Льоренте(Альваро Мората)105+1′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)120+1′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
13Ян Облак
4Виргил ван Дейк
12Ренан Лоди
12Джо Гомес
15Стефан Савич
26Эндрю Робертсон
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66Трент Александр-Арнолд
119′
5Томас Партей
10Садио Мане
6Коке
11Мохамед Салах
8Ньигес Сауль
120′
5Джорджиньо Вайналдум
106′
23Киран Триппьер
91′
3Фабинью
24Шиме Врсалько
14Джордан Хендерсон
106′
7Жоау Феликс
103′
27Дивок Ориги
9Альваро Мората
119′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
10Анхель Корреа
106′
7Джеймс Милнер
2Хосе Хименес
9Роберту Фирмину
113′
19Диегу Коста
56′
18Такуми Минамино
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)10
12Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
16Угловые3
18Фолы16
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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