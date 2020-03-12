«Атлетико» выбил победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» из турнира и вышел в четвертьфинал

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В составе «Ливерпуля» голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У «Атлетико» отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу «Атлетико», благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.

«Атлетико» не проигрывает в Англии на протяжении пяти матчей кряду (две победы, три ничьи). В последний раз «Ливерпуль» доводил матч Лиги чемпионов до дополнительного времени в 2008 году, тогда команда уступила в гостях «Челси» (2:3) и не сумела пройти в финал.

«Атлетико» трижды становился финалистом главного европейского турнира (1974, 2014, 2016), в четвертьфинал команда в последний раз вышла в сезоне-2016/17. «Ливерпуль» третий сезон кряду играет в Лиге чемпионов, в двух предыдущих розыгрышах команда дошла до финала. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа выиграли турнир, победив в финале английский «Тоттенхэм» (2:0). Всего «Ливерпуль» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).