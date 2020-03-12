В Лиге чемпионов будет новый король! Драма «Ливерпуля» на «Энфилде» — дальше идет «Атлетико»
Действующий обладатель трофея — аут.
Действующий обладатель трофея — аут.
После победы «Атлетико» в Мадриде у матча была топовая интрига: никто не гарантировал «Ливерпулю» проход дальше. Хотя три недели назад именно «красные» были явным фаворитом пары. Впрочем, на «Энфилде» «Ливерпуль» может вынести кого угодно, это известно. Особенно — испанскую команду.
Вот составы на игру. У «Ливерпуля» почти все идеально — фирменная тройка нападения (Мане, Салах, Фирмино), министр обороны Ван Дейк, Вейналдум, отлично играющий именно в
Хорошо, что матч играли и делали это в нормальных условиях. С болельщиками, на заполненном «Энфилде». Но небольшие коррективы коронавирус все равно внес — скажем, игроки и тренеры не жали друг другу руки. Как принято. Зато у нас теперь есть шикарный кадр «рукопожатия» Клоппа и Симеоне. Красота.
«Ливерпуль» ожидаемо забронировал чужую половину поля. Носился на максимуме. Постоянные подключения Трента и Робертсона, внедрения в штрафную Вейналдума, дико активная игра трех форвардов. Нереальное количество кроссов, угловых и ударов с любых позиций. Все бы здорово, но «Атлетико» держался почти спокойно. А когда хозяева делали
«Атлетико» почти не вспоминал, что на «Энфилде» есть и другая половина поля. Соперника. Всего 2−3 выпада. Но в «Атлетико» лучшего образца были люди, способные и столько шансов трансформировать в такой нужный гол. Но Жоау Фелиш пока и близко не оправдывает свои 120 миллионов. Янгстер совсем не зарешал моменты.
А вот Вейналдум снова выдал шикарный перфоманс в матче
Во второй половине «Ливерпуль» пробовал любые варианты в атаке: кроссы низом, кроссы верхом, сложносочиненные комбинации, банальные забросы, лонгшоты, проходы в режиме «соло», даже удары через себя. Только один Мане дважды исполнил ножницы. Дико опасно бил Трент, а Робертсон с пары метров засандалил в перекладину. Облак тащил все, что можно, «Ливерпуль» давил
У матча была безумная концовка еще до дополнительного времени. Но всего пару секунд. На 92-й Лоди навесил со штрафного, и абсолютно одинокий Сауль… ввинтил мяч головой в угол! Голассссо… Подумали на скамейке «Атлетико», и на пару секунд пустились в пляс. Но судья сразу же отменил гол, как и преждевременную вечеринку мадридцев. Очевидный офсайд — и
А в них был просто голливудский сюжет. «Ливерпуль» быстро забил — снова топовый Вейналдум, крутейший проход по флангу — кросс на Фирмино — удар в штангу. Повезло с отскокм, и вторым ударом бразилец прошил Облака. 2:0 — «Ливерпуль» додавил! Все, расходимся, теперь уж победитель ЛЧ спокойно доведет матч до победы?
И близко не так! «Атлетико», провалив 94 минуты в атаке, вдруг решил в ней поиграть. И как поиграл… Всего через три минуты Маркос Льоренте забил важнейший для «Атлетико» гол — серьезнейший фэйл Адриана. С Алиссоном такой беды с «Ливерпулем» бы не случилось. А на 105-й «Атлетико» вдруг сочинил и второй гол! Снова Льоренте, удар в угол, снова не лучшая игра Адриана. Фантастические 2:2!
Во втором доп тайме «Ливерпуль» уже почти смирился. Мало что создал. До последнего рубился, но только пустил еще. Мората убежал один на один — с 0:2 на 3:2 за 25 минут
Оба финалиста предыдущей ЛЧ — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — вылетели уже в 1/8. А «Атлетико» зря похоронили заранее — матчи на вылет команда Симеоне
|Юрген Клопп
|Диего Симеоне
|Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)
|43′
|Маркос Льоренте(Жоау Феликс)
|97′
|Роберту Фирмину
|94′
|Маркос Льоренте(Альваро Мората)
|105+1′
|Альваро Мората(Маркос Льоренте)
|120+1′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|13
|Ян Облак
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Ренан Лоди
|12
|Джо Гомес
|15
|Стефан Савич
|26
|Эндрю Робертсон
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|66
|Трент Александр-Арнолд
119′
|5
|Томас Партей
|10
|Садио Мане
|6
|Коке
|11
|Мохамед Салах
|8
|Ньигес Сауль
120′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
105′
|23
|Киран Триппьер
90′
|3
|Фабинью
|24
|Шиме Врсалько
|14
|Джордан Хендерсон
105′
|7
|Жоау Феликс
103′
|27
|Дивок Ориги
|9
|Альваро Мората
119′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
|10
|Анхель Корреа
105′
|7
|Джеймс Милнер
|2
|Хосе Хименес
|9
|Роберту Фирмину
113′
|19
|Диегу Коста
56′
|18
|Такуми Минамино
|14
|Маркос Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|35
|Удары (всего)
|10
|12
|Удары в створ
|6
|2
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)