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09:49 (мск), источник: Sport24

В Лиге чемпионов будет новый король! Драма «Ливерпуля» на «Энфилде» — дальше идет «Атлетико»

Действующий обладатель трофея — аут.

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12
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После победы «Атлетико» в Мадриде у матча была топовая интрига: никто не гарантировал «Ливерпулю» проход дальше. Хотя три недели назад именно «красные» были явным фаворитом пары. Впрочем, на «Энфилде» «Ливерпуль» может вынести кого угодно, это известно. Особенно — испанскую команду.

Вот составы на игру. У «Ливерпуля» почти все идеально — фирменная тройка нападения (Мане, Салах, Фирмино), министр обороны Ван Дейк, Вейналдум, отлично играющий именно в плей-офф ЛЧ. Но Алиссона не было — травмированного бразильца подменяет Адриан. У «Атлетико» с первых минут вышел Жоуа Фелиш — человек, за которого заплатили 100+ миллионов евро.

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Хорошо, что матч играли и делали это в нормальных условиях. С болельщиками, на заполненном «Энфилде». Но небольшие коррективы коронавирус все равно внес — скажем, игроки и тренеры не жали друг другу руки. Как принято. Зато у нас теперь есть шикарный кадр «рукопожатия» Клоппа и Симеоне. Красота.

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«Ливерпуль» ожидаемо забронировал чужую половину поля. Носился на максимуме. Постоянные подключения Трента и Робертсона, внедрения в штрафную Вейналдума, дико активная игра трех форвардов. Нереальное количество кроссов, угловых и ударов с любых позиций. Все бы здорово, но «Атлетико» держался почти спокойно. А когда хозяева делали что-то опасное — хорош был Облак.

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«Атлетико» почти не вспоминал, что на «Энфилде» есть и другая половина поля. Соперника. Всего 2−3 выпада. Но в «Атлетико» лучшего образца были люди, способные и столько шансов трансформировать в такой нужный гол. Но Жоау Фелиш пока и близко не оправдывает свои 120 миллионов. Янгстер совсем не зарешал моменты.

А вот Вейналдум снова выдал шикарный перфоманс в матче плей-офф ЛЧ. 42-я минута, четкое открывание в штрафной, и кивок головой в угол. Делов-то. 1:0 — сложнейший первый тайм «Ливерпуль» все же сделал победным.

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Во второй половине «Ливерпуль» пробовал любые варианты в атаке: кроссы низом, кроссы верхом, сложносочиненные комбинации, банальные забросы, лонгшоты, проходы в режиме «соло», даже удары через себя. Только один Мане дважды исполнил ножницы. Дико опасно бил Трент, а Робертсон с пары метров засандалил в перекладину. Облак тащил все, что можно, «Ливерпуль» давил нон-стоп. Но второй гол в основное время так и не отыскал — 1:1.

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У матча была безумная концовка еще до дополнительного времени. Но всего пару секунд. На 92-й Лоди навесил со штрафного, и абсолютно одинокий Сауль… ввинтил мяч головой в угол! Голассссо… Подумали на скамейке «Атлетико», и на пару секунд пустились в пляс. Но судья сразу же отменил гол, как и преждевременную вечеринку мадридцев. Очевидный офсайд — и все-таки допы.

А в них был просто голливудский сюжет. «Ливерпуль» быстро забил — снова топовый Вейналдум, крутейший проход по флангу — кросс на Фирмино — удар в штангу. Повезло с отскокм, и вторым ударом бразилец прошил Облака. 2:0 — «Ливерпуль» додавил! Все, расходимся, теперь уж победитель ЛЧ спокойно доведет матч до победы?

И близко не так! «Атлетико», провалив 94 минуты в атаке, вдруг решил в ней поиграть. И как поиграл… Всего через три минуты Маркос Льоренте забил важнейший для «Атлетико» гол — серьезнейший фэйл Адриана. С Алиссоном такой беды с «Ливерпулем» бы не случилось. А на 105-й «Атлетико» вдруг сочинил и второй гол! Снова Льоренте, удар в угол, снова не лучшая игра Адриана. Фантастические 2:2!

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Во втором доп тайме «Ливерпуль» уже почти смирился. Мало что создал. До последнего рубился, но только пустил еще. Мората убежал один на один — с 0:2 на 3:2 за 25 минут экстра-таймов! На «Энфилде». Вот это «Атлетико» Симеоне… «Ливерпуль» — аут, у Лиги чемпионов будет новый чемпион.

Оба финалиста предыдущей ЛЧ — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — вылетели уже в 1/8. А «Атлетико» зря похоронили заранее — матчи на вылет команда Симеоне по-прежнему играет потрясающе.

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Ливерпуль
2:3ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52267 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппДиего Симеоне
Голы
Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)43′
Маркос Льоренте(Жоау Феликс)97′
Роберту Фирмину94′
Маркос Льоренте(Альваро Мората)105+1′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)120+1′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
13Ян Облак
4Виргил ван Дейк
12Ренан Лоди
12Джо Гомес
15Стефан Савич
26Эндрю Робертсон
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66Трент Александр-Арнолд
119′
5Томас Партей
10Садио Мане
6Коке
11Мохамед Салах
8Ньигес Сауль
120′
5Джорджиньо Вайналдум
105′
23Киран Триппьер
90′
3Фабинью
24Шиме Врсалько
14Джордан Хендерсон
105′
7Жоау Феликс
103′
27Дивок Ориги
9Альваро Мората
119′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
10Анхель Корреа
105′
7Джеймс Милнер
2Хосе Хименес
9Роберту Фирмину
113′
19Диегу Коста
56′
18Такуми Минамино
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)10
12Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
16Угловые3
17Фолы17
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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