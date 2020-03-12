В Лиге чемпионов будет новый король! Драма «Ливерпуля» на «Энфилде» — дальше идет «Атлетико»

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После победы «Атлетико» в Мадриде у матча была топовая интрига: никто не гарантировал «Ливерпулю» проход дальше. Хотя три недели назад именно «красные» были явным фаворитом пары. Впрочем, на «Энфилде» «Ливерпуль» может вынести кого угодно, это известно. Особенно — испанскую команду.

Вот составы на игру. У «Ливерпуля» почти все идеально — фирменная тройка нападения (Мане, Салах, Фирмино), министр обороны Ван Дейк, Вейналдум, отлично играющий именно в плей-офф ЛЧ. Но Алиссона не было — травмированного бразильца подменяет Адриан. У «Атлетико» с первых минут вышел Жоуа Фелиш — человек, за которого заплатили 100+ миллионов евро.

Хорошо, что матч играли и делали это в нормальных условиях. С болельщиками, на заполненном «Энфилде». Но небольшие коррективы коронавирус все равно внес — скажем, игроки и тренеры не жали друг другу руки. Как принято. Зато у нас теперь есть шикарный кадр «рукопожатия» Клоппа и Симеоне. Красота.

«Ливерпуль» ожидаемо забронировал чужую половину поля. Носился на максимуме. Постоянные подключения Трента и Робертсона, внедрения в штрафную Вейналдума, дико активная игра трех форвардов. Нереальное количество кроссов, угловых и ударов с любых позиций. Все бы здорово, но «Атлетико» держался почти спокойно. А когда хозяева делали что-то опасное — хорош был Облак.

«Атлетико» почти не вспоминал, что на «Энфилде» есть и другая половина поля. Соперника. Всего 2−3 выпада. Но в «Атлетико» лучшего образца были люди, способные и столько шансов трансформировать в такой нужный гол. Но Жоау Фелиш пока и близко не оправдывает свои 120 миллионов. Янгстер совсем не зарешал моменты.

А вот Вейналдум снова выдал шикарный перфоманс в матче плей-офф ЛЧ. 42-я минута, четкое открывание в штрафной, и кивок головой в угол. Делов-то. 1:0 — сложнейший первый тайм «Ливерпуль» все же сделал победным.

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Во второй половине «Ливерпуль» пробовал любые варианты в атаке: кроссы низом, кроссы верхом, сложносочиненные комбинации, банальные забросы, лонгшоты, проходы в режиме «соло», даже удары через себя. Только один Мане дважды исполнил ножницы. Дико опасно бил Трент, а Робертсон с пары метров засандалил в перекладину. Облак тащил все, что можно, «Ливерпуль» давил нон-стоп. Но второй гол в основное время так и не отыскал — 1:1.

У матча была безумная концовка еще до дополнительного времени. Но всего пару секунд. На 92-й Лоди навесил со штрафного, и абсолютно одинокий Сауль… ввинтил мяч головой в угол! Голассссо… Подумали на скамейке «Атлетико», и на пару секунд пустились в пляс. Но судья сразу же отменил гол, как и преждевременную вечеринку мадридцев. Очевидный офсайд — и все-таки допы.

А в них был просто голливудский сюжет. «Ливерпуль» быстро забил — снова топовый Вейналдум, крутейший проход по флангу — кросс на Фирмино — удар в штангу. Повезло с отскокм, и вторым ударом бразилец прошил Облака. 2:0 — «Ливерпуль» додавил! Все, расходимся, теперь уж победитель ЛЧ спокойно доведет матч до победы?

И близко не так! «Атлетико», провалив 94 минуты в атаке, вдруг решил в ней поиграть. И как поиграл… Всего через три минуты Маркос Льоренте забил важнейший для «Атлетико» гол — серьезнейший фэйл Адриана. С Алиссоном такой беды с «Ливерпулем» бы не случилось. А на 105-й «Атлетико» вдруг сочинил и второй гол! Снова Льоренте, удар в угол, снова не лучшая игра Адриана. Фантастические 2:2!

Во втором доп тайме «Ливерпуль» уже почти смирился. Мало что создал. До последнего рубился, но только пустил еще. Мората убежал один на один — с 0:2 на 3:2 за 25 минут экстра-таймов! На «Энфилде». Вот это «Атлетико» Симеоне… «Ливерпуль» — аут, у Лиги чемпионов будет новый чемпион.

Оба финалиста предыдущей ЛЧ — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — вылетели уже в 1/8. А «Атлетико» зря похоронили заранее — матчи на вылет команда Симеоне по-прежнему играет потрясающе.