Театр не одного Неймара: этот «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

Забивающий в падении головой Неймар — едва ли не самая яркая картинка этого вечера. Последний раз бразилец отличался в Лиге чемпионов ударом со «второго этажа» пять лет назад, и это случилось словно в другой жизни. Тогда он провел невероятный сезон, став первым в истории турнира футболистом, который в одном розыгрыше забил в обоих четвертьфиналах, полуфиналах и решающем матче.

Надо ли напоминать, что «Барселона» выиграла тот турнир, а Неймара УЕФА признал самым ценным футболистом плей-офф? Только в списке бомбардиров наблюдалось троевластие, и компанию бразильцу составили Криштиану Роналду и Месси. В тот момент казалось, что Неймар разбавит их вечное соперничество, но шли годы, и по большому счету ничего не менялось, а попытка выйти из тени Лео после переезда в Париж с каждым годом казалась все большей глупостью.

Тем более что даже с помощью новой звезды «ПСЖ» никак не мог снять продлившееся пять долгих лет проклятие 1/8 финала. В 2018-м надежды на реванш в ответной игре с «Реалом» убила травма Неймара. Год назад он снова оказался на больничном и, сорвавшись от бессилия после драматичного проигрыша «МЮ», рвался в судейскую. Возможно, полученная за ту выходку трехматчевая дисквалификация заставила своенравную звезду повзрослеть.

Или нет. Он ведь в среду немного похулиганил, повторив манеру дортмундского вундеркинда Холанна праздновать голы. Да и картинное падение после легкого толчка Эмре Джана, в итоге за это удаленного, вряд ли добавило Неймару поклонников. Но с тем, что касается непосредственно футбола, проблем у бразильца не было.

Как и в целом у «ПСЖ», на который совершенно не подействовало отсутствие на трибунах болельщиков. Правда, совсем уж камерной обстановка на «Парк де Пренс» не была. Клубный автобус у стадиона фанаты встретили зажигательным файер-шоу, словно дав понять: сегодня от команды ждут огня. Потом болельщиков показывали на табло во время предматчевой разминки, а по ходу матча в чаше стадиона были слышны доносившиеся с улицы песни.

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Парижане видели и слышали, ради кого они играют. Но главное — они знали, что и как необходимо сделать для победы. Работа Томаса Тухеля, на котором по итогам первого матча не потоптался только ленивой, получилась образцовой. Настолько, что не было понятно: как «Боруссия» выиграла в Дортмунде, и она ли приехала на игру в Париж? «Шмелей» оставили без мяча, лишили всех козырей и не дали ни одного шанса на успех.

И все это без Тиагу Силвы, Верратти и практически без помощи Мбаппе, который еще вчера мучился с ангиной, на всякий случай сдал тест на коронавирус и вышел на поле уже при счете 2:0. Не являющийся профильным нападающим Сарабия сыграл на его месте на твердую «пятерку» и отдал голевой пас во второй результативной атаке. Про отсутствие Верратти заставил забыть Паредес, действовавший столь строго и надежно, что затмил в центре поля другого бывшего зенитовца — Витселя. А у Холанна, который недавно рассказывал о сложностях игры против ван Дейка, теперь появятся еще два нелюбимых защитника — Маркиньюс и Кимпембе.

Этот «ПСЖ» совсем не напоминает гламурный клуб миллионеров, и в нем одинаково хороши как сделавший уже 20-ю в сезоне результативную передачу Ди Мария, так и совсем незвездный Бернат. Человек, который может выгрызть мяч в центре поля, и спустя несколько секунд отправить его в чужие ворота. А тренер в концовке не боится выпустить 17-летнего Куасси, потому что уверен: тот готов сыграть свои минуты именно так, как требуется. И этот изменившийся «ПСЖ», похоже, готов по-настоящему выстрелить в этом турнире, а, возможно, даже выиграть его. Послематчевый выход к фанатам — это ведь тоже кураж, который удалось поймать французскому гегемону. И плевать на коронавирус. Он рано или поздно закончится, а такого шанса в Лиге чемпионов может не быть еще несколько лет.