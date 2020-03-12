Театр не одного Неймара: этот «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов
Корреспондент «СЭ» — о том, как парижская команда превращается в одного из фаворитов турнира.
Корреспондент «СЭ» — о том, как парижская команда превращается в одного из фаворитов турнира.
Забивающий в падении головой Неймар — едва ли не самая яркая картинка этого вечера. Последний раз бразилец отличался в Лиге чемпионов ударом со «второго этажа» пять лет назад, и это случилось словно в другой жизни. Тогда он провел невероятный сезон, став первым в истории турнира футболистом, который в одном розыгрыше забил в обоих четвертьфиналах, полуфиналах и решающем матче.
Надо ли напоминать, что «Барселона» выиграла тот турнир, а Неймара УЕФА признал самым ценным футболистом
Тем более что даже с помощью новой звезды «ПСЖ» никак не мог снять продлившееся пять долгих лет проклятие 1/8 финала. В 2018-м надежды на реванш в ответной игре с «Реалом» убила травма Неймара. Год назад он снова оказался на больничном и, сорвавшись от бессилия после драматичного проигрыша «МЮ», рвался в судейскую. Возможно, полученная за ту выходку трехматчевая дисквалификация заставила своенравную звезду повзрослеть.
Или нет. Он ведь в среду немного похулиганил, повторив манеру дортмундского вундеркинда Холанна праздновать голы. Да и картинное падение после легкого толчка Эмре Джана, в итоге за это удаленного, вряд ли добавило Неймару поклонников. Но с тем, что касается непосредственно футбола, проблем у бразильца не было.
Как и в целом у «ПСЖ», на который совершенно не подействовало отсутствие на трибунах болельщиков. Правда, совсем уж камерной обстановка на «Парк де Пренс» не была. Клубный автобус у стадиона фанаты встретили зажигательным
Парижане видели и слышали, ради кого они играют. Но главное — они знали, что и как необходимо сделать для победы. Работа Томаса Тухеля, на котором по итогам первого матча не потоптался только ленивой, получилась образцовой. Настолько, что не было понятно: как «Боруссия» выиграла в Дортмунде, и она ли приехала на игру в Париж? «Шмелей» оставили без мяча, лишили всех козырей и не дали ни одного шанса на успех.
И все это без Тиагу Силвы, Верратти и практически без помощи Мбаппе, который еще вчера мучился с ангиной, на всякий случай сдал тест на коронавирус и вышел на поле уже при счете 2:0. Не являющийся профильным нападающим Сарабия сыграл на его месте на твердую «пятерку» и отдал голевой пас во второй результативной атаке. Про отсутствие Верратти заставил забыть Паредес, действовавший столь строго и надежно, что затмил в центре поля другого бывшего зенитовца — Витселя. А у Холанна, который недавно рассказывал о сложностях игры против ван Дейка, теперь появятся еще два нелюбимых защитника — Маркиньюс и Кимпембе.
Этот «ПСЖ» совсем не напоминает гламурный клуб миллионеров, и в нем одинаково хороши как сделавший уже 20-ю в сезоне результативную передачу Ди Мария, так и совсем незвездный Бернат. Человек, который может выгрызть мяч в центре поля, и спустя несколько секунд отправить его в чужие ворота. А тренер в концовке не боится выпустить 17-летнего Куасси, потому что уверен: тот готов сыграть свои минуты именно так, как требуется. И этот изменившийся «ПСЖ», похоже, готов
|Томас Тухель
|Люсьен Фавр
|Неймар(Анхель Ди Мария)
|28′
|Хуан Бернат(Пабло Сарабия)
|45+1′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Роман Бюрки
|4
|Тило Керер
|2
|Дан-Аксель Загаду
|14
|Хуан Бернат
68′
|15
|Матс Хуммельс
61′
|3
|Преснель Кимпембе
|26
|Лукаш Пищек
|5
|Маркиньюс
90′
|13
|Рафаэл Геррейру
|27
|Идрисса Гей
|7
|Джейдон Санчо
|10
|Неймар
89′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
16′
|9
|Эдинсон Кавани
|27
|Эмре Джан
89′
|8
|Леандро Паредес
90′
|5
|Ашраф Хакими
87′
|35
|Нианзу Куасси
|10
|Марио Гетце
|19
|Пабло Сарабия
64′
|23
|Торган Азар
68′
|7
|Кильян Мбаппе
90+3′
|19
|Юлиан Брандт
|11
|Анхель Ди Мария
90′79′
|28
|Аксель Витсель
71′
|20
|Левен Кюрзава
|32
|Джованни Рейна
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)