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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Театр не одного Неймара: этот «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов

Корреспондент «СЭ» — о том, как парижская команда превращается в одного из фаворитов турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Забивающий в падении головой Неймар — едва ли не самая яркая картинка этого вечера. Последний раз бразилец отличался в Лиге чемпионов ударом со «второго этажа» пять лет назад, и это случилось словно в другой жизни. Тогда он провел невероятный сезон, став первым в истории турнира футболистом, который в одном розыгрыше забил в обоих четвертьфиналах, полуфиналах и решающем матче.

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Надо ли напоминать, что «Барселона» выиграла тот турнир, а Неймара УЕФА признал самым ценным футболистом плей-офф? Только в списке бомбардиров наблюдалось троевластие, и компанию бразильцу составили Криштиану Роналду и Месси. В тот момент казалось, что Неймар разбавит их вечное соперничество, но шли годы, и по большому счету ничего не менялось, а попытка выйти из тени Лео после переезда в Париж с каждым годом казалась все большей глупостью.

Тем более что даже с помощью новой звезды «ПСЖ» никак не мог снять продлившееся пять долгих лет проклятие 1/8 финала. В 2018-м надежды на реванш в ответной игре с «Реалом» убила травма Неймара. Год назад он снова оказался на больничном и, сорвавшись от бессилия после драматичного проигрыша «МЮ», рвался в судейскую. Возможно, полученная за ту выходку трехматчевая дисквалификация заставила своенравную звезду повзрослеть.

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Или нет. Он ведь в среду немного похулиганил, повторив манеру дортмундского вундеркинда Холанна праздновать голы. Да и картинное падение после легкого толчка Эмре Джана, в итоге за это удаленного, вряд ли добавило Неймару поклонников. Но с тем, что касается непосредственно футбола, проблем у бразильца не было.

Как и в целом у «ПСЖ», на который совершенно не подействовало отсутствие на трибунах болельщиков. Правда, совсем уж камерной обстановка на «Парк де Пренс» не была. Клубный автобус у стадиона фанаты встретили зажигательным файер-шоу, словно дав понять: сегодня от команды ждут огня. Потом болельщиков показывали на табло во время предматчевой разминки, а по ходу матча в чаше стадиона были слышны доносившиеся с улицы песни.

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Парижане видели и слышали, ради кого они играют. Но главное — они знали, что и как необходимо сделать для победы. Работа Томаса Тухеля, на котором по итогам первого матча не потоптался только ленивой, получилась образцовой. Настолько, что не было понятно: как «Боруссия» выиграла в Дортмунде, и она ли приехала на игру в Париж? «Шмелей» оставили без мяча, лишили всех козырей и не дали ни одного шанса на успех.

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И все это без Тиагу Силвы, Верратти и практически без помощи Мбаппе, который еще вчера мучился с ангиной, на всякий случай сдал тест на коронавирус и вышел на поле уже при счете 2:0. Не являющийся профильным нападающим Сарабия сыграл на его месте на твердую «пятерку» и отдал голевой пас во второй результативной атаке. Про отсутствие Верратти заставил забыть Паредес, действовавший столь строго и надежно, что затмил в центре поля другого бывшего зенитовца — Витселя. А у Холанна, который недавно рассказывал о сложностях игры против ван Дейка, теперь появятся еще два нелюбимых защитника — Маркиньюс и Кимпембе.

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Этот «ПСЖ» совсем не напоминает гламурный клуб миллионеров, и в нем одинаково хороши как сделавший уже 20-ю в сезоне результативную передачу Ди Мария, так и совсем незвездный Бернат. Человек, который может выгрызть мяч в центре поля, и спустя несколько секунд отправить его в чужие ворота. А тренер в концовке не боится выпустить 17-летнего Куасси, потому что уверен: тот готов сыграть свои минуты именно так, как требуется. И этот изменившийся «ПСЖ», похоже, готов по-настоящему выстрелить в этом турнире, а, возможно, даже выиграть его. Послематчевый выход к фанатам — это ведь тоже кураж, который удалось поймать французскому гегемону. И плевать на коронавирус. Он рано или поздно закончится, а такого шанса в Лиге чемпионов может не быть еще несколько лет.

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ПСЖ
2:0
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельЛюсьен Фавр
Голы
Неймар(Анхель Ди Мария)28′
Хуан Бернат(Пабло Сарабия)45+1′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Роман Бюрки
4Тило Керер
2Дан-Аксель Загаду
14Хуан Бернат
68′
15Матс Хуммельс
61′
3Преснель Кимпембе
26Лукаш Пищек
5Маркиньюс
90′
13Рафаэл Геррейру
27Идрисса Гей
7Джейдон Санчо
10Неймар
89′
17Эрлин Бреут Холанн
16′
9Эдинсон Кавани
27Эмре Джан
89′
8Леандро Паредес
90′
5Ашраф Хакими
87′
35Нианзу Куасси
10Марио Гетце
19Пабло Сарабия
64′
23Торган Азар
68′
7Кильян Мбаппе
90+3′
19Юлиан Брандт
11Анхель Ди Мария
90′79′
28Аксель Витсель
71′
20Левен Кюрзава
32Джованни Рейна
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)12
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
13Фолы17
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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