Похоже, Лигу чемпионов скоро отменят! «Реал» и «Ювентус» уже на карантине
Под угрозой и Лига Европы.
Под угрозой и Лига Европы.
Злостный коронавирус не щадит мировой футбол.
Теперь вирус добрался и до еврокубков. Причём, речь не просто об очередных перенесённых встречах или матчах без зрителей. Под угрозой — проведение самих турниров.
Первым о возможной отмене еврокубков сообщил британский Sky Sports.
«УЕФА рассматривает вопрос о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы
Вскоре известный итальянский журналист Танкреди Палмери отметил, что УЕФА отменит ЛЧ и ЛЕ.
«УЕФА должен объявить сегодня о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы», — написал Палмери в своём «Твиттере».
12 марта «Реал» Мадрид объявил о введении карантина в клубе. Опасный вирус был обнаружен у члена баскетбольной команды.
Днём ранее коронавирус был выявлен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. В итоге туринский клуб был тоже вынужден объявить карантин.
Узнав о заражении своего одноклубника, Криштиану Роналду отказался возвращаться в Турин, о чём он уже сообщил «Ювентусу».
Изолировать футболистов и сотрудников клуба решил и «Интер». 8 марта «Нерадзурри» в матче Серии А встречались с «Ювентусом». Ругани все 90 минут просидел на скамейке запасных, однако в «Интере» всё равно рисковать никто не пожелал.
Кроме того, коронавирусом заразился и владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис. Тем не менее вводить карантин в греческом клубе не стали — футболисты, члены тренерского штаба, а также члены медицинского и технического персонала клуба сдали отрицательные тесты на наличие инфекции в организме. Поэтому матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» состоится, правда пройдёт без зрителей.
Пока официально объявили лишь об отмене двух матчей в Лиге Европы. Перенести на неопределённый срок решили домашнюю встречу «Интера» с «Хетафе» и игру «Севильи» и «Ромы» в Испании. Портал Football Italia сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин даже предлагал итальянским клубам сняться с ЛЕ, однако представители «Интера» и «Ромы» отказались.
Судьбу других матчей еврокубков решат 17 марта на специальном мероприятии, которое посетят представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Сообщается, что на повестке совещания будет вопрос и об отмене чемпионата Европы-2020.
Богдан Горбунов