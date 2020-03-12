Похоже, Лигу чемпионов скоро отменят! «Реал» и «Ювентус» уже на карантине

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Что случилось

Злостный коронавирус не щадит мировой футбол. Из-за него уже приостановили Серию А и Примеру, во Франции проводят матчи без зрителей, в России собираются ограничить число болельщиков, допущенных на стадионы до 5 тысяч, а в Англии и вовсе запретить фантам посещать матчи.

Теперь вирус добрался и до еврокубков. Причём, речь не просто об очередных перенесённых встречах или матчах без зрителей. Под угрозой — проведение самих турниров.

Первым о возможной отмене еврокубков сообщил британский Sky Sports.



«УЕФА рассматривает вопрос о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Высокопоставленные лица хотят, чтобы турниры были приостановлены, так как вирус уже начал поражать участников еврокубков».



Вскоре известный итальянский журналист Танкреди Палмери отметил, что УЕФА отменит ЛЧ и ЛЕ.

«УЕФА должен объявить сегодня о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы», — написал Палмери в своём «Твиттере».

До каких клубов добрался коронавирус

12 марта «Реал» Мадрид объявил о введении карантина в клубе. Опасный вирус был обнаружен у члена баскетбольной команды. Из-за того, что баскетболисты тренировались на одной базе с футболистами, карантин коснулся и команды Зинедина Зидана. Ближайшие две недели футболистам следует находиться дома в изоляции, так что выездной матч «Реала» с «Манчестер Сити», который должен был состояться уже 17 марта, теперь, скорее всего, отменят.



Днём ранее коронавирус был выявлен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. В итоге туринский клуб был тоже вынужден объявить карантин.



Узнав о заражении своего одноклубника, Криштиану Роналду отказался возвращаться в Турин, о чём он уже сообщил «Ювентусу».

Ответный поединок 1/8 финала ЛЧ между туринским клубом и «Лионом», запланированный на 17 марта, теперь тоже под огромным вопросом.

Изолировать футболистов и сотрудников клуба решил и «Интер». 8 марта «Нерадзурри» в матче Серии А встречались с «Ювентусом». Ругани все 90 минут просидел на скамейке запасных, однако в «Интере» всё равно рисковать никто не пожелал.



Кроме того, коронавирусом заразился и владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис. Тем не менее вводить карантин в греческом клубе не стали — футболисты, члены тренерского штаба, а также члены медицинского и технического персонала клуба сдали отрицательные тесты на наличие инфекции в организме. Поэтому матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» состоится, правда пройдёт без зрителей.

Какие матчи уже отменили

Пока официально объявили лишь об отмене двух матчей в Лиге Европы. Перенести на неопределённый срок решили домашнюю встречу «Интера» с «Хетафе» и игру «Севильи» и «Ромы» в Испании. Портал Football Italia сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин даже предлагал итальянским клубам сняться с ЛЕ, однако представители «Интера» и «Ромы» отказались.



Судьбу других матчей еврокубков решат 17 марта на специальном мероприятии, которое посетят представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Сообщается, что на повестке совещания будет вопрос и об отмене чемпионата Европы-2020.