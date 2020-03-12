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19:28 (мск), источник: ТАСС

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» отложен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» отложен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».

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Ранее стало известно, что «Реал» ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 17.03.2020, 0:00

Манчестер Сити-Реал-

Сообщалось, что анализ одного из игроков баскетбольной команды дал положительный результат на коронавирус. Период карантина составляет 14 дней.

Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере. Первый матч, состоявшийся в Мадриде, завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что также отложен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом», который должен был пройти 17 марта в Турине. В первой встрече победу одержал «Лион» (1:0).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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