Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» отложен из-за коронавируса

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Ранее стало известно, что «Реал» ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 17.03.2020, 0:00 Манчестер Сити - Реал -

Сообщалось, что анализ одного из игроков баскетбольной команды дал положительный результат на коронавирус. Период карантина составляет 14 дней.

Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере. Первый матч, состоявшийся в Мадриде, завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что также отложен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом», который должен был пройти 17 марта в Турине. В первой встрече победу одержал «Лион» (1:0).