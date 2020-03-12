Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
УЕФА с наибольшей долей вероятности перенесет чемпионат Европы на лето 2021 года. Помимо этого Союз европейских футбольных ассоциаций приостановит текущие розыгрыши
УЕФА с наибольшей долей вероятности перенесет чемпионат Европы на лето 2021 года. Помимо этого Союз европейских футбольных ассоциаций приостановит текущие розыгрыши
Новый тип коронавируса COVID-19 усиливает обороты и продолжает нещадно бить по всему миру. Еще вчера вечером, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию болезни.
В итоге следующие стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы с наибольшей долей вероятности будут перенесены на неопределенный срок.
Официально об этом будет объявлено на ближайшем заседании совета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта. Причем собрание состоится по удаленному доступу: представители федераций, которые входят в состав УЕФА, обсудят дальнейшие меры по видеоконференции.
«В свете происходящих изменений в распространении COVID-19 по всей Европе и новых данных ВОЗ УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 членов ассоциаций, сотрудников ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) принять участие в видеоконференции 17 марта, чтобы обсудить следующие шаги по препятствию распространения вспышки вируса в футболе. Обсуждение коснется всех внутренних и европейских соревнований, а также чемпионата Европы-2020», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА.
Многие известные
Против подобного сценария руководство УЕФА в лице президента Союза Александера Чеферина высказывалось активно и на протяжении долгого периода времени, однако данный исход кажется неизбежным. Основная причина — национальные первенства и еврокубки попросту не смогут быть завершены до старта чемпионата Европы, который был запланирован на 12 июня.
Что касается матчей еврокубков, то перенос игр также является вынужденным. Еще ранее стало известно, что матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» были перенесены: «Хетафе» отказался ехать в Милан на игру с нерадзурри, да и в Италии уже объявлен карантин по всей стране, «Севилья» же также не дождется своего соперника — местные власти запретили самолету с командой из Рима садиться в Испании.
Изначально УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» в сложившейся ситуации добровольно отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы не навредить календарю всего турнира. Однако два итальянских клуба ответили на это отказом. Ожидалось, что УЕФА примет решение о принудительном исключении команд, однако от этого Союз отошел и взял время на рассмотрение ситуации.
Накануне стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал защитник «Юве» Даниеле Ругани. В связи с этим вся команда была закрыта на карантин, а звезда «Старой синьоры» Криштиану Роналду решил остаться дома в Португалии и не возвращаться в Турин.
На карантин закрыт и мадридский «Реал», причем не только футбольная команда, а весь спортивный клуб «сливочных». У одного из игроков баскетбольного «Реала» был также обнаружен коронавирус. Имя баскетболиста не называется. В Мадриде приняли решение об изоляции спортсменов. Дело в том, что футболисты и баскетболисты «Реала» занимаются в одном центре, потому все тренировки на данный момент отменены.
Согласно данным УЕФА, две перенесенные встречи должны пройти 17 марта.
Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Сейчас в стране зафиксировано 80793 случая заражения, во всем мире же — 126906. Всего носители инфекции обнаружены в 113 странах, количество выздоровевших превысило 68 тысяч человек, скончались 4623 человека.
Андрей Сенченко