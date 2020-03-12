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20:52 (мск), источник: Газета.Ру

Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос

УЕФА с наибольшей долей вероятности перенесет чемпионат Европы на лето 2021 года. Помимо этого Союз европейских футбольных ассоциаций приостановит текущие розыгрыши плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Официальный вердикт будет вынесен 17 марта.

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Новый тип коронавируса COVID-19 усиливает обороты и продолжает нещадно бить по всему миру. Еще вчера вечером, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию болезни.

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Из-за стремительного распространения вируса многие европейские футбольные чемпионаты уже начали применять особые меры. Итальянская Серия А, испанская Примера, нидерландская Эредивизия, ирландская Лига, чемпионаты Дании и Чехии уже приняли решение о временной приостановке первенств, а Английская премьер-лига, первенство Польши ближайшие матчи будут проводить без зрителей. Похожий сценарий ждет и Российскую премьер-лигу: некоторые клубы ограничивают или прекращают продажу билетов, а «Урал» уже заявил, что три следующие встречи пройдут при пустых трибунах. Естественно, подобные меры не могли не коснуться и еврокубковых турниров.

В итоге следующие стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы с наибольшей долей вероятности будут перенесены на неопределенный срок.

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Официально об этом будет объявлено на ближайшем заседании совета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта. Причем собрание состоится по удаленному доступу: представители федераций, которые входят в состав УЕФА, обсудят дальнейшие меры по видеоконференции.

«В свете происходящих изменений в распространении COVID-19 по всей Европе и новых данных ВОЗ УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 членов ассоциаций, сотрудников ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) принять участие в видеоконференции 17 марта, чтобы обсудить следующие шаги по препятствию распространения вспышки вируса в футболе. Обсуждение коснется всех внутренних и европейских соревнований, а также чемпионата Европы-2020», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА.

Многие известные журналисты-инсайдеры утверждают, что решение хоть и не объявлено официально, но уже принято — Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны позднее, а главное и самое ожидаемое первенство континента этим летом не состоится — Евро-2020 перенесут на лето 2021 года.

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Против подобного сценария руководство УЕФА в лице президента Союза Александера Чеферина высказывалось активно и на протяжении долгого периода времени, однако данный исход кажется неизбежным. Основная причина — национальные первенства и еврокубки попросту не смогут быть завершены до старта чемпионата Европы, который был запланирован на 12 июня.

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Что касается матчей еврокубков, то перенос игр также является вынужденным. Еще ранее стало известно, что матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» были перенесены: «Хетафе» отказался ехать в Милан на игру с нерадзурри, да и в Италии уже объявлен карантин по всей стране, «Севилья» же также не дождется своего соперника — местные власти запретили самолету с командой из Рима садиться в Испании.

Изначально УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» в сложившейся ситуации добровольно отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы не навредить календарю всего турнира. Однако два итальянских клуба ответили на это отказом. Ожидалось, что УЕФА примет решение о принудительном исключении команд, однако от этого Союз отошел и взял время на рассмотрение ситуации.

Не будут сыграны и два матча в Лиге чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион». В этих двух случаях проблемы посерьезнее.

Накануне стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал защитник «Юве» Даниеле Ругани. В связи с этим вся команда была закрыта на карантин, а звезда «Старой синьоры» Криштиану Роналду решил остаться дома в Португалии и не возвращаться в Турин.

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На карантин закрыт и мадридский «Реал», причем не только футбольная команда, а весь спортивный клуб «сливочных». У одного из игроков баскетбольного «Реала» был также обнаружен коронавирус. Имя баскетболиста не называется. В Мадриде приняли решение об изоляции спортсменов. Дело в том, что футболисты и баскетболисты «Реала» занимаются в одном центре, потому все тренировки на данный момент отменены.

Согласно данным УЕФА, две перенесенные встречи должны пройти 17 марта.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Сейчас в стране зафиксировано 80793 случая заражения, во всем мире же — 126906. Всего носители инфекции обнаружены в 113 странах, количество выздоровевших превысило 68 тысяч человек, скончались 4623 человека.

Андрей Сенченко

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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