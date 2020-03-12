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12 марта, источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 12 марта. «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0 обыграл австрийский ЛАСК в первой встрече 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Австрии при пустых трибунах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник: AP 2020

Голы забили Одион Игало (28-я минута), Дэниел Джеймс (58), Хуан Мата (82), Мэйсон Гринвуд (90+1) и Андреас Перейра (90+5).

Во время загрузки произошла ошибка.

Перешедший в «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды Игало провел три матча в стартовом составе за новую команду, забив в них четыре мяча. Другой новичок команды Бруну Фернандеш, отдавший голевую передачу на нигерийского нападающего, поучаствовал в наибольшем количестве голов в этом сезоне Лиги Европы: на счету полузащитника шесть голов и четыре результативные передачи. До этого он представлял португальский «Спортинг».

Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцарский «Базель», который на групповом этапе был соперником российского «Краснодара», также в гостях при пустых трибунах разгромил немецкий «Айнтрахт» (3:0). Турецкий «Истанбул Башакшехир» дома благодаря голу с пенальти в концовке встречи обыграл датский «Копенгаген» (1:0).

Ответный матч команд запланирован на 19 марта.

Ранее из-за коронавируса были перенесены матчи этой стадии «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) и «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).

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ЛАСК
0:5
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала12.03.2020, 20:55 (МСК UTC+3)Linzer
Главные тренеры
Валерьен ИсмаэльУле Гуннар Сульшер
Голы
Одион Игало(Бруну Фернандеш)28′
Дэниэл Джеймс(Одион Игало)58′
Хуан Мануэль Мата(Фред)82′
Мэйсон Гринвуд(Тахит Чонг)90+2′
Андреас Перейра(Фред)90+3′
Составы команд
1Александр Шлагер
22Серхио Ромеро
15Кристиан Рамсебнер
59′
3Эрик Байи
18Гернот Траунер
33′
5Харри Магуайр
26Райнхольд Ранфтль
23Люк Шоу
47′
7Рене Реннер
53Брэндон Уильямс
8Петер Михорль
8Хуан Мануэль Мата
9Клаусс
39′
17Фред
11Доминик Райтер
90′
39Скотт Мактоминэй
25Джеймс Холланд
76′
18Бруну Фернандеш
78′
23Штефан Хаудум
15Андреас Перейра
20Самуэль Тетте
61′
21Дэниэл Джеймс
71′
29Марко Рагуж
44Тахит Чонг
28Доминик Фризер
71′
25Одион Игало
85′
14Хусейн Балич
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)22
0Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
18Фолы12
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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