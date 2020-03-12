«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Перешедший в «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды Игало провел три матча в стартовом составе за новую команду, забив в них четыре мяча. Другой новичок команды Бруну Фернандеш, отдавший голевую передачу на нигерийского нападающего, поучаствовал в наибольшем количестве голов в этом сезоне Лиги Европы: на счету полузащитника шесть голов и четыре результативные передачи. До этого он представлял португальский «Спортинг».