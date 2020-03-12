«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Голы забили Одион Игало (28-я минута), Дэниел Джеймс (58), Хуан Мата (82), Мэйсон Гринвуд (90+1) и Андреас Перейра (90+5).
Перешедший в «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды Игало провел три матча в стартовом составе за новую команду, забив в них четыре мяча. Другой новичок команды Бруну Фернандеш, отдавший голевую передачу на нигерийского нападающего, поучаствовал в наибольшем количестве голов в этом сезоне Лиги Европы: на счету полузащитника шесть голов и четыре результативные передачи. До этого он представлял португальский «Спортинг».
Швейцарский «Базель», который на групповом этапе был соперником российского «Краснодара», также в гостях при пустых трибунах разгромил немецкий «Айнтрахт» (3:0). Турецкий «Истанбул Башакшехир» дома благодаря голу с пенальти в концовке встречи обыграл датский «Копенгаген» (1:0).
Ответный матч команд запланирован на 19 марта.
Ранее из-за коронавируса были перенесены матчи этой стадии «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) и «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).