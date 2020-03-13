Коста демонстративно покашлял на журналистов. Шутка зашла не всем

Источник: AFP 2020

Форвард «Атлетико» Диего Коста после победы над «Ливерпулем» не стал отвечать на вопросы журналистов. Он просто прошел мимо микст-зоны, театрально покашляв в их сторону.

Очевидно, нападающий так пошутил про коронавирус. И судя по видео, репортеры шутку оценили.

Но все же не все. «Ничего похожего на юмор, — написал репортер Daily Mail Доминик Кинг. — Идет по микст-зоне, игнорирует все запросы испанских медиа об интервью, затем кашляет, театрально, несколько раз. Он был единственным, кто смеялся».