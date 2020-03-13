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14:33 (мск), источник: Sports.Ru

Коста демонстративно покашлял на журналистов. Шутка зашла не всем

«Он был единственным, кто смеялся».

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Источник: AFP 2020

Форвард «Атлетико» Диего Коста после победы над «Ливерпулем» не стал отвечать на вопросы журналистов. Он просто прошел мимо микст-зоны, театрально покашляв в их сторону.

Очевидно, нападающий так пошутил про коронавирус. И судя по видео, репортеры шутку оценили.

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Но все же не все. «Ничего похожего на юмор, — написал репортер Daily Mail Доминик Кинг. — Идет по микст-зоне, игнорирует все запросы испанских медиа об интервью, затем кашляет, театрально, несколько раз. Он был единственным, кто смеялся».

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Коста вышел в старте «Атлетико» впервые с 6 ноября 2019 года. Форвард отыграл против «Ливерпуля» 56 минут, после чего его заменил Маркос Льоренте. Диего злился, но именно Льоренте в итоге стал главным героем матча — сделал дубль и отдал голевую.

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