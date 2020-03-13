Коста демонстративно покашлял на журналистов. Шутка зашла не всем
«Он был единственным, кто смеялся».
«Он был единственным, кто смеялся».
Форвард «Атлетико» Диего Коста после победы над «Ливерпулем» не стал отвечать на вопросы журналистов. Он просто прошел мимо
Очевидно, нападающий так пошутил про коронавирус. И судя по видео, репортеры шутку оценили.
Но все же не все. «Ничего похожего на юмор, — написал репортер Daily Mail Доминик Кинг. — Идет по
Коста вышел в старте «Атлетико» впервые с 6 ноября 2019 года. Форвард отыграл против «Ливерпуля» 56 минут, после чего его заменил Маркос Льоренте. Диего злился, но именно Льоренте в итоге стал главным героем матча — сделал дубль и отдал голевую.