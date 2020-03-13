«Байер» обыграл «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых забитыми мячами отметились Кай Хаверц (37-я минута, с пенальти), Чарльз Арангис (67) и Леон Бейли (88). У шотландской команды отличился Джордж Эдмундсон (75).