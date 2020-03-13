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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» обыграл «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение шотландскому клубу «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых забитыми мячами отметились Кай Хаверц (37-я минута, с пенальти), Чарльз Арангис (67) и Леон Бейли (88). У шотландской команды отличился Джордж Эдмундсон (75).

Во время загрузки произошла ошибка.

Греческий «Олимпиакос» в Пирее сыграл вничью с английским «Вулверхэмптоном» — 1:1.

Ответные игры пройдут в Леверкузене и Вулверхэмптоне соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Рейнджерс
1:3
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала12.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен ДжеррардПетер Бос
Голы
Джордж Эдмундсон(Джеймс Таверньер)75′
Кай Хаверц37′
Чарльз Арангис67′
Леон Бэйли(Мусса Диаби)88′
Составы команд
1Алан Макгрегор
1Лукас Храдецки
4Джордж Эдмундсон
4Джонатан Та
6Коннор Голдсон
6Александр Драгович
31Борна Баришич
18Насименту Боргес Венделл
77′
10Стивен Дэйвис
23Митчелл Вайзер
81′
37Скотт Эрфилд
73′
20Чарльз Арангис
14Райан Кент
79′
29Кай Хаверц
20Альфредо Морелос
19Мусса Диаби
86′
2Джеймс Таверньер
85′
12Эдмонд Тапсоба
68′
25Мэтт Польстер
7Паулу Энрике Паулинью
17Джо Арибо
54′
10Керем Демирбай
29′82′
28Флориан Камбери
15Юлиан Баумгартлингер
18Глен Камара
20′68′
38Карим Беллараби
62′
7Янис Хаджи
9Леон Бэйли
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)15
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяШимон Марчиняк(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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