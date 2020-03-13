«Байер» обыграл «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение шотландскому клубу «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес поражение шотландскому клубу «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых забитыми мячами отметились Кай Хаверц (37-я минута, с пенальти), Чарльз Арангис (67) и Леон Бейли (88). У шотландской команды отличился Джордж Эдмундсон (75).
Греческий «Олимпиакос» в Пирее сыграл вничью с английским «Вулверхэмптоном» — 1:1.
Ответные игры пройдут в Леверкузене и Вулверхэмптоне соответственно.
|Стивен Джеррард
|Петер Бос
|Джордж Эдмундсон(Джеймс Таверньер)
|75′
|Кай Хаверц
|37′
|Чарльз Арангис
|67′
|Леон Бэйли(Мусса Диаби)
|88′
|1
|Алан Макгрегор
|1
|Лукас Храдецки
|4
|Джордж Эдмундсон
|4
|Джонатан Та
|6
|Коннор Голдсон
|6
|Александр Драгович
|31
|Борна Баришич
|18
|Насименту Боргес Венделл
77′
|10
|Стивен Дэйвис
|23
|Митчелл Вайзер
81′
|37
|Скотт Эрфилд
73′
|20
|Чарльз Арангис
|14
|Райан Кент
79′
|29
|Кай Хаверц
|20
|Альфредо Морелос
|19
|Мусса Диаби
86′
|2
|Джеймс Таверньер
85′
|12
|Эдмонд Тапсоба
68′
|25
|Мэтт Польстер
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|17
|Джо Арибо
54′
|10
|Керем Демирбай
29′82′
|28
|Флориан Камбери
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|18
|Глен Камара
20′68′
|38
|Карим Беллараби
62′
|7
|Янис Хаджи
|9
|Леон Бэйли
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)