«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жуниор Мораес (17-я минута) и Маркос Антонио (73).

В первом тайме каждая из команд не смогла реализовать пенальти: на 22-й минуте полузащитник «горняков» Виктор Коваленко не использовал свою попытку, в компенсированное время Ваут Вегхорст не попал в створ ворот.