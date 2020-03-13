«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» одержали победу над немецким «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» одержали победу над немецким «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жуниор Мораес (17-я минута) и Маркос Антонио (73).
У проигравших отличился
В первом тайме каждая из команд не смогла реализовать пенальти: на 22-й минуте полузащитник «горняков» Виктор Коваленко не использовал свою попытку, в компенсированное время Ваут Вегхорст не попал в створ ворот.
Ответный матч пройдет в Харькове 19 марта.
|Оливер Гласнер
|Луиш Каштру
|Джон Брукс(Йосип Брекало)
|48′
|Жуниор Мораэс
|17′
|Маркос Антониу
|73′
|Ваут Вегхорст
|45+2′
|Виктор Коваленко
|22′
|1
|Кун Кастелс
|30
|Андрей Пятов
|6
|Паулу Отавиу
|4
|Сергей Кривцов
|25
|Джон Брукс
71′
|22
|Николай Матвиенко
|31
|Робин Кнохе
|98
|Додо
|7
|Йосип Брекало
|8
|Маркос Антониу
|8
|Ренато Штеффен
56′
|14
|Тете
|13
|Янник Герхардт
|21
|Алан Патрик
|27
|Максимилиан Арнольд
|10
|Жуниор Мораэс
|9
|Ваут Вегхорст
18′
|31
|Гонсалвес дос Сантос Исмаили
68′
|14
|Адмир Мехмеди
80′
|5
|Давид Хочолава
|33
|Даниэль Гинчек
|7
|Тайсон
88′
|24
|Ксавер Шлагер
73′
|15
|Евгений Коноплянка
|40
|Сантос Са Жуан Виктор
|20
|Виктор Коваленко
66′
|27
|Майкон
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)