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01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» одержали победу над немецким «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жуниор Мораес (17-я минута) и Маркос Антонио (73).

Во время загрузки произошла ошибка.

У проигравших отличился Джон-Энтони Брукс (48). Игра проходила без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом тайме каждая из команд не смогла реализовать пенальти: на 22-й минуте полузащитник «горняков» Виктор Коваленко не использовал свою попытку, в компенсированное время Ваут Вегхорст не попал в створ ворот.

Ответный матч пройдет в Харькове 19 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Вольфсбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер Д
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала12.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Volkswagen Arena
Главные тренеры
Оливер ГласнерЛуиш Каштру
Голы
Джон Брукс(Йосип Брекало)48′
Жуниор Мораэс17′
Маркос Антониу73′
Нереализованные пенальти
Ваут Вегхорст45+2′
Виктор Коваленко22′
Составы команд
1Кун Кастелс
30Андрей Пятов
6Паулу Отавиу
4Сергей Кривцов
25Джон Брукс
71′
22Николай Матвиенко
31Робин Кнохе
98Додо
7Йосип Брекало
8Маркос Антониу
8Ренато Штеффен
56′
14Тете
13Янник Герхардт
21Алан Патрик
27Максимилиан Арнольд
10Жуниор Мораэс
9Ваут Вегхорст
18′
31Гонсалвес дос Сантос Исмаили
68′
14Адмир Мехмеди
80′
5Давид Хочолава
33Даниэль Гинчек
7Тайсон
88′
24Ксавер Шлагер
73′
15Евгений Коноплянка
40Сантос Са Жуан Виктор
20Виктор Коваленко
66′
27Майкон
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
15Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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