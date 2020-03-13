«МЮ» не остановить! Парни Сульшера выиграли 8 матчей из 11 с общим счётом 29:2
5 главных событий дня в Лиге Европы.
5 главных событий дня в Лиге Европы.
Для «МЮ» матч в Австрии складывался довольно просто. Команда Сульшера спокойно владела мячом и в невысоком темпе потихоньку отправляла мячи в ворота хозяев. В первом тайме отличился только Игало — потрясающим ударом под перекладину нигериец открыл счёт, зато после перерыва голами отметились аж четыре манкунианца. Причём трое из них забили в последние 10 минут встречи. В середине второго тайма автором гола стал Джеймс, а в концовке, когда австрийцы вообще позабыли про оборону, забитые мячи на свой счёт записали Мата, Гринвуд и Перейра.
Помимо констатации банального факта, что английский клуб практически гарантировал себе место в четвертьфинале ЛЕ, хотелось бы поделиться двумя наблюдениями о «МЮ».
Результат матча во
Создать себе комфортное преимущество в гостевой встрече с «Вольфсбургом» «Шахтёр» мог уже в середине первой половины игры. К 22-й минуте украинский клуб вёл в счёте благодаря голу Мораеса и готовился к одиннадцатиметровому удару, назначенному за игру рукой Арнольда. Тем не менее Виктор Коваленко с точки пробил неудачно. Полузащитник очень слабо покатил мяч в правый угол, так что голкипер Кастельс с лёгкостью справился с угрозой. Вскоре немецкий клуб едва не наказал «горняков» за нереализованный шанс — хозяева тоже заработали пенальти. Однако Вегорст, как и Коваленко, тоже не смог удачно исполнить одиннадцатиметровый удар. Поскользнувшись, он послал мяч на трибуны.
Второй тайм «Шахтёр» начал очень вяло, за что сразу же и поплатился. После подачи с углового Брукс головой отправил мяч в сетку ворот Пятова. Пропущенный гол взбодрил гостей. Они вернули себе контроль над мячом и стали вновь терзать оборону немецкого клуба короткими быстрыми передачами. На 73-й минуте «горняки» снова вышли вперёд. Алан Патрик мастерски пробил со штрафного, а Маркос Антониу удачно сыграл на добивании. В оставшееся время матча «Шахтёр» сумел удержать победный счёт, поэтому на Украине у команды Луиша Каштру будет серьёзное преимущество.
В игре с «Рейнджерс» в Глазго «Байер» владел подавляющим преимуществом. Немецкий клуб контролировал мяч 64% времени, настойчиво атакуя владения вратаря Аллана Макгрегора, а команда Джеррарда искала счастья в стандартах и изредка отвечала контрвыпадами. После того как на 67-й минуте Арангис с лёта поразил ближний угол чужих ворот и удвоил преимущество «Байера», казалось, что хозяева начнут сыпаться. Однако чуть позже они
Впрочем, на большее хозяев не хватило. На 88-й минуте они снова пропустили. В чужой штрафной 22-летний Леон Бэйли убрал на замахе защитника и «щекой» послал мяч точно в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в матче.
В 1/16 финала «Рейнджерс» совершили блестящий камбэк, проигрывая «Браге» 2:0 в ответной встрече. Однако на этот раз команде Джеррарда отыграться будет гораздо сложнее.
В Греции в матче с «Вулверхэмптоном» «Олимпиакос» сам придумал себе проблемы. Уже на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Жота обыграл защитника Рубена Семеду, а затем получил от него по ногам в нескольких сантиметрах от штрафной. Главный арбитр матча тут же продемонстрировал португальцу красную карточку.
Удаление перевернуло игру с ног на голову. Доминирующий на поле «Олимпиакос» сел в оборону, а «волки», ранее владевшие мячом лишь 26% времени, стали осаживать ворота де Са.
Впрочем, даже из игры вторым номером хозяева смогли извлечь пользу. На 54-й минуте после отличной комбинации
Преимущество в счёте хозяева смогли удерживать лишь в течение 13 минут, пока Нету не исполнил роковой для команды Мартинша штрафной. После удара португальского нападающего мяч рикошетом от стенки залетел в ворота — голкипер «Олимпиакоса» среагировать не успел.
Тем не менее футболисты греческого клуба больше не позволили гостям отличиться. В тяжелейшем поединке они
Богдан Горбунов