Автор покера Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает
В голосовании 32-летний словенец обошёл хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера, защитника «Пари Сен-Жермен» Хуана Берната и вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира Иличич отметился четырьмя голами в ворота «Валенсии». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Бергамо, которая по итогам противостояния вышла в четвертьфинал.
Напомним, сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса.