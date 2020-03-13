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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Автор покера Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2020

В голосовании 32-летний словенец обошёл хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера, защитника «Пари Сен-Жермен» Хуана Берната и вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира Иличич отметился четырьмя голами в ворота «Валенсии». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Бергамо, которая по итогам противостояния вышла в четвертьфинал.

Напомним, сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса.

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