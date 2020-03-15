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13:33 (мск), источник: Газета.Ру

Вооруженные мачете грабители напали на дом Вертонгена

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпцигом» и лондонским «Тоттенхэмом» на дом защитника «Шпор» Яна Вертонгена было совершено вооруженное нападение.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает Express.

По информации источника, четверо грабителей ворвались в дом, где в этот момент находилась супруга игрока Софи де Фриз и двое их маленьких детей.

Злоумышленники были в масках и имели при себе оружие — ножи и мачете. Они требовали наличные деньги и ценные вещи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жена Яна была явно напугана и выполнила поручения бандитов. В настоящее время поисками нападавших занимается полиция.

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