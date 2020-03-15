Вооруженные мачете грабители напали на дом Вертонгена
Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпцигом» и лондонским «Тоттенхэмом» на дом защитника «Шпор» Яна Вертонгена было совершено вооруженное нападение.
Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпцигом» и лондонским «Тоттенхэмом» на дом защитника «Шпор» Яна Вертонгена было совершено вооруженное нападение.
Об этом сообщает Express.
По информации источника, четверо грабителей ворвались в дом, где в этот момент находилась супруга игрока Софи де Фриз и двое их маленьких детей.
Злоумышленники были в масках и имели при себе оружие — ножи и мачете. Они требовали наличные деньги и ценные вещи.
Жена Яна была явно напугана и выполнила поручения бандитов. В настоящее время поисками нападавших занимается полиция.