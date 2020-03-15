Вооруженные мачете грабители напали на дом Вертонгена

Источник: AP 2020

Об этом сообщает Express.

По информации источника, четверо грабителей ворвались в дом, где в этот момент находилась супруга игрока Софи де Фриз и двое их маленьких детей.

Злоумышленники были в масках и имели при себе оружие — ножи и мачете. Они требовали наличные деньги и ценные вещи.

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