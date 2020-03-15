СМИ: УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в ЛЧ и ЛЕ в текущем сезоне

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«Финал четырех» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Предполагается, что «Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле, Лиги Европы — в польском Гданьске (на данный момент в этих городах запланировано проведение финалов текущих розыгрышей еврокубков). Данная мера может быть введена для сокращения числа игр, что позволит использовать освобожденные дни для проведения игр национальных первенств, приостановленных из-за распространения коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c149d47b8078cf3f1d3e" data-vnd="c149d47b8078cf3f1d3e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c149d47b8078cf3f1d3e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, уже определены четыре участника ¼ финала (французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико», немецкий «Лейпциг»). В Лиге Европы прошли шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Оба турнира также были приостановлены из-за коронавируса.

Введение формата «Финала четырех» будет обсуждаться во вторник на видеоконференции, в которой примут участие представители 55 европейских ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Мероприятие будет посвящено обсуждению ситуации с коронавирусом.