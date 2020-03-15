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13:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в ЛЧ и ЛЕ в текущем сезоне

ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие стадии еврокубков в формате «Финала четырех». Об этом сообщает испанское издание AS.

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«Финал четырех» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Предполагается, что «Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле, Лиги Европы — в польском Гданьске (на данный момент в этих городах запланировано проведение финалов текущих розыгрышей еврокубков). Данная мера может быть введена для сокращения числа игр, что позволит использовать освобожденные дни для проведения игр национальных первенств, приостановленных из-за распространения коронавируса.

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Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, уже определены четыре участника ¼ финала (французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико», немецкий «Лейпциг»). В Лиге Европы прошли шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Оба турнира также были приостановлены из-за коронавируса.

Введение формата «Финала четырех» будет обсуждаться во вторник на видеоконференции, в которой примут участие представители 55 европейских ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Мероприятие будет посвящено обсуждению ситуации с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования, в субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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