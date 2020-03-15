СМИ: УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в ЛЧ и ЛЕ в текущем сезоне
ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие стадии еврокубков в формате «Финала четырех». Об этом сообщает испанское издание AS.
ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие стадии еврокубков в формате «Финала четырех». Об этом сообщает испанское издание AS.
«Финал четырех» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Предполагается, что «Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле, Лиги Европы — в польском Гданьске (на данный момент в этих городах запланировано проведение финалов текущих розыгрышей еврокубков). Данная мера может быть введена для сокращения числа игр, что позволит использовать освобожденные дни для проведения игр национальных первенств, приостановленных
Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, уже определены четыре участника ¼ финала (французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико», немецкий «Лейпциг»). В Лиге Европы прошли шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Оба турнира также были приостановлены
Введение формата «Финала четырех» будет обсуждаться во вторник на видеоконференции, в которой примут участие представители 55 европейских ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Мероприятие будет посвящено обсуждению ситуации с коронавирусом.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования, в субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.