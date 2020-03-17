УЕФА хочет провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце июня

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Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса.

Как ранее сообщила на своем официальном сайте Норвежская футбольная ассоциация, чемпионат Европы по футболу, который должен был стартовать в середине июня, перенесен с 2020 года на 2021 год.