СМИ: Клубы серии А отказываются играть еврокубковые матчи по выходным

Источник: AP 2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Ранее по этой же причине были остановлены почти все европейские национальные чемпионаты. Сообщалось, что для того, чтобы европейские страны смогли завершить свои первенства, их матчи будут проводиться в середине недели, а матчи европейских кубков — в выходные дни.

Как отмечается, итальянские клубы намерены отказаться от этой идеи, потому что стремятся как можно скорее завершить сезон и будут проводить матчи серии А в субботу и в воскресенье. В четверг президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что предварительно игры чемпионата страны возобновятся 2—3 мая , но все будет зависеть от того, насколько быстро завершится эпидемия коронавируса.