СМИ: Клубы серии А отказываются играть еврокубковые матчи по выходным

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Ранее по этой же причине были остановлены почти все европейские национальные чемпионаты. Сообщалось, что для того, чтобы европейские страны смогли завершить свои первенства, их матчи будут проводиться в середине недели, а матчи европейских кубков — в выходные дни.
Как отмечается, итальянские клубы намерены отказаться от этой идеи, потому что стремятся как можно скорее завершить сезон и будут проводить матчи серии А в субботу и в воскресенье. В четверг президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что предварительно игры чемпионата страны возобновятся 2—3 мая, но все будет зависеть от того, насколько быстро завершится эпидемия коронавируса.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Италия стала центром эпидемии болезни в Европе. По последним данным, число жертв коронавируса в стране выросло на 427 до 3405. Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай.