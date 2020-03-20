Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Клубы серии А отказываются играть еврокубковые матчи по выходным

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Несколько футбольных клубов чемпионата Италии не согласны с планом УЕФА на проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в выходные дни, сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: AP 2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Ранее по этой же причине были остановлены почти все европейские национальные чемпионаты. Сообщалось, что для того, чтобы европейские страны смогли завершить свои первенства, их матчи будут проводиться в середине недели, а матчи европейских кубков — в выходные дни.

Как отмечается, итальянские клубы намерены отказаться от этой идеи, потому что стремятся как можно скорее завершить сезон и будут проводить матчи серии А в субботу и в воскресенье. В четверг президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что предварительно игры чемпионата страны возобновятся 2—3 мая, но все будет зависеть от того, насколько быстро завершится эпидемия коронавируса.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Италия стала центром эпидемии болезни в Европе. По последним данным, число жертв коронавируса в стране выросло на 427 до 3405. Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай.

Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Украинцев возмутили слова боксера Александра Усика о русском имени
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Коронавирус добивает UFC. Бой Хабиба и Фергюсона под вопросом
Семак: «Зенит» за доигровку чемпионата
СМИ: У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Спорт на карантине: Что произошло в России и мире 19 марта
Жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство (фото)
Выступивший против российских властей хоккеист останется в США
Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь