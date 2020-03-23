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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Герой матча «Ливерпуль» — «Атлетико» разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте запустил новый челлендж в социальных сетях.

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Футболист «матрасников» опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором показано, как он разыграл свою девушку. Для этого он взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Маркос попросил свою спутницу подержать швабру, а сам убрал стул и оставил её в безвыходном положении. Та оценила шутку и рассмеялась.

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Напомним, в середине этого месяца Льоренте стал героем «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В дополнительное время, когда счёт был 2:0 в пользу красных, испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного еврокубкового турнира (3:2).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль
2:3ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52267 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппДиего Симеоне
Голы
Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)43′
Маркос Льоренте(Жоау Феликс)97′
Роберту Фирмину94′
Маркос Льоренте(Альваро Мората)105+1′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)120+1′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
13Ян Облак
4Виргил ван Дейк
12Ренан Лоди
12Джо Гомес
15Стефан Савич
26Эндрю Робертсон
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66Трент Александр-Арнолд
119′
5Томас Партей
10Садио Мане
6Коке
11Мохамед Салах
8Ньигес Сауль
120′
5Джорджиньо Вайналдум
105′
23Киран Триппьер
90′
3Фабинью
24Шиме Врсалько
14Джордан Хендерсон
105′
7Жоау Феликс
103′
27Дивок Ориги
9Альваро Мората
119′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
10Анхель Корреа
105′
7Джеймс Милнер
2Хосе Хименес
9Роберту Фирмину
113′
19Диегу Коста
56′
18Такуми Минамино
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)10
12Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
16Угловые3
17Фолы17
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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