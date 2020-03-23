Герой матча «Ливерпуль» — «Атлетико» разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры

Футболист «матрасников» опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором показано, как он разыграл свою девушку. Для этого он взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Маркос попросил свою спутницу подержать швабру, а сам убрал стул и оставил её в безвыходном положении. Та оценила шутку и рассмеялась.