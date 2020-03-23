Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро. В материале отмечается, что болельщики праздновали победу «Аталанты» в барах и пили из стаканов друг друга.

Встреча прошла в Милане 19 февраля и завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. В ответном матче «Аталанта» также выиграла — 4:3.

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На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.