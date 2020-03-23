Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18«Реал» выиграл класико
18:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро. В материале отмечается, что болельщики праздновали победу «Аталанты» в барах и пили из стаканов друг друга.

Встреча прошла в Милане 19 февраля и завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. В ответном матче «Аталанта» также выиграла — 4:3.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.

Италия является одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в мире. В стране подтверждено более 59 тысяч случаев заражения, 5476 человек скончались. Всего в мире более 350 тысяч инфицированных. 15 тысяч человек умерли, излечились — 100 тысяч.

Читайте также
В Италию прибыли самолеты ВКС России для борьбы с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
07:54 (мск)© Ньюстюб
Аталанта
4:1
Первый тайм: 2:0
Валенсия
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 44236 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниАльберт Селадес
Голы
Ханс Хатебур(Алехандро Дарио Гомес)16′
Денис Черышев66′
Йосип Иличич(Марио Пашалич)42′
Ремо Фройлер57′
Ханс Хатебур(Марио Пашалич)62′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
1Хауме Доменеч
2Рафаэл Толой
4Эльяким Мангала
6Хосе Луис Паломино
12Муктар Диакаби
8Робин Гозенс
14Хосе Гайя
33Ханс Хатебур
79′
18Даниэль Васс
11Ремо Фройлер
6Жоффре Кондогбья
15Мартен де Рон
8Карлос Солер
72Йосип Иличич
10Даниэль Парехо
3Маттиа Кальдара
75′
20Ферран Торрес
91Дуван Сапата
7Гонсалу Гедеш
64′
88Марио Пашалич
90′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
22Макси Гомес
73′
10Алехандро Дарио Гомес
81′
9Кевин Гамейро
18Руслан Малиновский
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)17
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
6Угловые4
19Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Футбольные турниры в Испании перенесены на неопределенный срок
Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе
Экс-тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса
Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь