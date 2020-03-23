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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Также перенесен финал женской Лиги чемпионов. Первоначально финалы турниров были запланированы на май.

Ранее из-за коронавируса были отложены матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. В СМИ сообщалось, что УЕФА из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции планирует перенести финал Лиги чемпионов на 27 июня, а финал Лиги Европы — на 24 июня. Финалы данных турниров должны пройти в Стамбуле и Гданьске соответственно.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.

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21:29 (мск)© Ньюстюб
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