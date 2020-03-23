Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок
Также перенесен финал женской Лиги чемпионов. Первоначально финалы турниров были запланированы на май.
Ранее
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.