Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса

Ранее из-за коронавируса были отложены матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. В СМИ сообщалось, что УЕФА из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции планирует перенести финал Лиги чемпионов на 27 июня, а финал Лиги Европы — на 24 июня. Финалы данных турниров должны пройти в Стамбуле и Гданьске соответственно.