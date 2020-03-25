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13:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Восемь клубов АПЛ обратились в CAS из-за апелляции «Манчестер Сити» по участию в ЛЧ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Восемь клубов чемпионата Англии по футболу подали общее заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью не допустить «Манчестер Сити» до участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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По информации издания, это клубы верхней половины таблицы, среди которых «Ливерпуль», «Лестер», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Бёрнли».

«Ощущение, что этого уже достаточно. “Манчестер Сити” слишком долго удавалось нарушать правила за счет как минимум еще одного клуба, который не смог попасть в Лигу чемпионов. Опасение заключается в том, что клуб сумеет отсрочить любое наказание и, если выиграет апелляцию, выйдет безнаказанным, что было бы возмутительно», — заявил изданию источник.

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Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. CAS зарегистрировал апелляцию клуба 26 февраля.

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