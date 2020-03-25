СМИ: Восемь клубов АПЛ обратились в CAS из-за апелляции «Манчестер Сити» по участию в ЛЧ

«Ощущение, что этого уже достаточно. “Манчестер Сити” слишком долго удавалось нарушать правила за счет как минимум еще одного клуба, который не смог попасть в Лигу чемпионов. Опасение заключается в том, что клуб сумеет отсрочить любое наказание и, если выиграет апелляцию, выйдет безнаказанным, что было бы возмутительно», — заявил изданию источник.