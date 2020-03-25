Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
16:26 (мск), источник: ТАСС

Мэр Бергамо: Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» стал биологической бомбой

ТАСС, 25 марта. Матч Лиги чемпионов по футболу между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией» стал одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии. Об этом заявил мэр города Бергамо Джорджио Гори, комментарий которого приводит газета Marca.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в рамках 1/8 финала турнира 19 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», посещаемость составила около 44 тыс. зрителей. «Аталанта» одержала победу со счетом 4:1.

«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили “Сан-Сиро”, были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — заявил Гори.

Как пережить коронавирус
Лайфхаки для жизни в изоляции

Первым зараженным в Валенсии был журналист Энрике Матеу, который освещал игру в Милане. В составе «Валенсии» инфицировано более пяти игроков и представителей клуба. В среду стало известно, что голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.

В ответной игре 10 марта в Испании клуб из Бергамо победил со счетом 4:3 и вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, встреча прошла без зрителей. Турнир был приостановлен 13 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В Италии с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом превысило 69 тыс. человек, из них 6820 скончались, более 8,3 тыс. излечились. Бергамо (область Ломбардия) является одним из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и скончавшихся.

Читайте также
Аталанта
4:1
Первый тайм: 2:0
Валенсия
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 44236 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниАльберт Селадес
Голы
Ханс Хатебур(Алехандро Дарио Гомес)16′
Денис Черышев66′
Йосип Иличич(Марио Пашалич)42′
Ремо Фройлер57′
Ханс Хатебур(Марио Пашалич)62′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
1Хауме Доменеч
2Рафаэл Толой
4Эльяким Мангала
6Хосе Луис Паломино
12Муктар Диакаби
8Робин Гозенс
14Хосе Гайя
33Ханс Хатебур
79′
18Даниэль Васс
11Ремо Фройлер
6Жоффре Кондогбья
15Мартен де Рон
8Карлос Солер
72Йосип Иличич
10Даниэль Парехо
3Маттиа Кальдара
75′
20Ферран Торрес
91Дуван Сапата
7Гонсалу Гедеш
64′
88Марио Пашалич
90′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
22Макси Гомес
73′
10Алехандро Дарио Гомес
81′
9Кевин Гамейро
18Руслан Малиновский
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)17
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
6Угловые4
19Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса
Медведев: Разговоры о досрочном завершении РПЛ нецелесообразны
Менеджер Нурмагомедова рассказал об отношении бойца к деньгам
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение
«Зенит» взыскал с болельщика более 600 тыс. за выбегание на поле
Шлеменко согласился провести поединок против Ал. Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь