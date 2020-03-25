Мэр Бергамо: Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» стал биологической бомбой

Источник: AP 2020

Встреча прошла в рамках 1/8 финала турнира 19 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», посещаемость составила около 44 тыс. зрителей. «Аталанта» одержала победу со счетом 4:1.

«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили “Сан-Сиро”, были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — заявил Гори.

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Первым зараженным в Валенсии был журналист Энрике Матеу, который освещал игру в Милане. В составе «Валенсии» инфицировано более пяти игроков и представителей клуба. В среду стало известно, что голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.

В ответной игре 10 марта в Испании клуб из Бергамо победил со счетом 4:3 и вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, встреча прошла без зрителей. Турнир был приостановлен 13 марта.