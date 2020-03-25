«Зенит» взыскал с болельщика сумму штрафа за выбегание на поле в матче ЛЕ сезона-2018/19

В первом матче российский клуб уступил со счетом 0:1 , однако по сумме двух матчей пробился в 1/8 финала, где дважды уступил испанскому «Вильярреалу» (1:3, 1:2).

На 61-й минуте матча Саакян выбежал на поле и направился в сторону футболистов. За это Саакян был признан виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальном спортивном соревновании, также ему запретили посещать игры на полгода. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Зенит» на €10 тыс. В решении суда уточняется, что Саакян также обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тыс. рублей, которая была выплачена клубом за рассмотрение дела в суде.