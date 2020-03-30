«Манчестер Сити» считает, что за заговором против клуба стоит «Арсенал»

Источник: AP 2020

Ранее «горожане» были отстранены от еврокубков на два года.

Рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) задерживается в связи с пандемией коронавируса. Стало известно, что восемь клубов АПЛ составили обращение в CAS. Его цель — не допустить участия «Манчестер Сити» в ближайшем сезоне Лиги чемпионов.

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