Роналдо, Буффон и еще 10 великих футболистов, не выигрывавших Лигу чемпионов

Источник: AP 2020

Роналдо

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал Мадрид», «Милан».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Реал Мадрид») проиграл в полуфинале.

Фраза «Роналдо никогда не играл в финале Лиги чемпионов» кажется самым нелепым футбольным фактом на свете. Нападающий, который до двух страшных травм в Милане считался с большим отрывом самым талантливым футболистом в истории игры. Суперзвезда, которую хотели видеть в любом топ-клубе. В «Барселоне» он оказался в тот сезон, когда команда не выступала в Лиге чемпионов, и выиграл другой еврокубок. Проект миланского «Интера» оказался очень шатким — во многом, из-за того, что бразилец в силу травм пропустил почти два полноценных сезона. В Мадрид Роналдо подъехал на закате эпохи первых галактикос, когда трансферная политика Флорентино Переса загнала команду в тупик на несколько лет.

Михаэль Баллак

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Кайзерслаутерн», «Байер Леверкузен», «Бавария», «Челси».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/02 («Байер») и сезоне-2007/08 («Челси») проиграл в финале.

Баллак был главной звездой очень харизматичной команды из Леверкузена на стыке веков. Но карма «вечно второго», какую приобрел «Байер», преследовала немца даже после ухода из клуба. За считанные недели «Байер» растерял преимущество в пять очков в бундеслиге, проиграл финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» и финал Кубка Германии. Покинув Bayer Neverkusen, Баллак оказался в «Баварии», которая совсем недавно выигрывала Лигу чемпионов, но на несколько лет впала в режим застоя. В «Челси» Баллаку пришлось пережить все снова — промах Джона Терри с пенальти подарил заветный трофей «Манчестер Юнайтед».

Эрнан Креспо

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Парма», «Лацио», «Интер», «Челси», «Милан», «Дженоа».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2004/05 («Милан») проиграл в финале.

Третьему бомбардиру в истории сборной Аргентины не повезло оказаться не в то время не в том месте. Будучи арендованным в «Милан» из «Челси», Креспо дошел до финала Лиги чемпионов в Стамбуле, где забил два гола. Что произошло дальше, помнят все — «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 и выиграл в серии пенальти. Через два года «Милан» взял реванш на той же стадии, но Креспо уже играл за их соседей из «Интера». «Интер» тоже выиграл свой финал Лиги чемпионов, но через год после того, как оттуда ушел Креспо.

Алан Ширер

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Ньюкасл») вылетел после второго группового этапа.

У лучшего бомбардира в истории английской премьер-лиги было всего четыре попытки выиграть Лигу чемпионов, но он ни разу не дошел даже до стадии матчей на вылет. Ширер несколько раз отказывал Алексу Фергюсону, который хотел приобрести форварда для «Манчестер Юнайтед». Выбранный им «Блэкберн» сумел выиграть чемпионат, но на европейском уровне оказался неконкурентоспособен, в том числе и в компании с московским «Спартаком». Родной для Ширера «Ньюкасл» тоже был недостаточно хорош, так что англичанин заплатил отсутствием больших трофеев за верность малой родине.

Фабио Каннаваро

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Наполи», «Парма», «Интер», «Ювентус», «Реал Мадрид».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Интер») проиграл в полуфинале.

Как мог остаться без победы в Лиге чемпионов защитник, ставший чемпионом мира, выигравший «Золотой мяч» и успевший поиграть за три топ-клуба? Каннаваро не повезло приходить в команды в турбулентное для них время. Покинув тонущую в финансовых долгах «Парму», Фабио приехал в перестраивающийся «Интер» (оттуда как раз ушел Роналдо). Сам Каннаваро не любит вспоминать про время в Милане, но парадокс, что именно там защитник был ближе всего к победе в Лиге чемпионов. «Ювентус» дважды вылетел в четвертьфинале, после чего случился Кальчополи, и клуб за махинации с договорными матчами сослали в серию Б. Вместе с тезкой Капелло обладатель «Золотого мяча» перебрался в Мадрид, но то были времена президентства Рамона Кальдерона, и в Европе никто не боялся «Реала» так, как во время работы Флорентино Переса.

Златан Ибрагимович

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2009/10 («Барселона») проиграл в полуфинале.

Шведский супербомбардир перепробовал, кажется, все топ-клубы в Европе, но так и остался без заветного трофея. 124 матча в Лиге чемпионов без выигранного финала — абсолютный антирекорд. Ибрагимович тоже не смог синхронизировать свои выступления с выступлением команд. Он покинул «Интер» за год до того, как команда Моуринью выиграла турнир. А единственный полноценный сезон в «Барселоне» Златан провел как раз аккурат между двумя Лигами чемпионов, которые выиграла «Барса». В сезоне-2010/11, когда каталонцы выиграли второй трофей за три года, Ибра формально еще принадлежал клубу, но выступал в аренде за «Милан».

Джанлуиджи Буффон

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Парма», «Ювентус», «ПСЖ».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03, сезоне-2014/15 и сезоне-2016/17 (все — «Ювентус») проиграл в финале.

Что вы знаете о боли? Буффон проиграл три финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». В первом он отразил два удара в серии послематчевых пенальти, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть земляков из «Милана». А вот испанские клубы — «Барселона» и «Реал Мадрид» — в решающих матчах прокатились по «Юве» катком. Буффон вынимал мяч из сетки ворот в общей сложности семь раз за два финала против испанцев. Его поражения — одна из главных персональных трагедий в истории финалов Лиги чемпионов.

Лотар Маттеус

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Боруссия Менхенгладбах», «Бавария», «Интер».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1986/87 и сезоне-1998/99 (оба — «Бавария») проиграл в финале.

Маттеус проиграл не три, а только два финала Лиги чемпионов (в первом случае, Кубка европейских чемпионов), но есть нюанс — оба раза его «Бавария» вела в счете на протяжении большей части матча. В свой первый период выступлений за мюнхенский клуб в середине восьмидесятых Маттеус (кстати, лучший бомбардир команды) пережил камбэк «Порту», который начался на 79-й минуте. Через 12 лет история повторилась в матче против «Манчестер Юнайтед», но тогда преимущество было упущено еще позже, причем сам Маттеус был заменен на 80-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. По итогам сезона Лотар завершил карьеру, а на следующий год «Бавария» все же выиграла турнир.

Габриэль Батистута

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Фиорентина», «Рома», «Интер».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/00 («Фиорентина») вылетел после второго группового этапа.

Как и Алан Ширер, Батистута стал жертвой собственной лояльности к клубу. Если бы аргентинец покинул «Фиорентину» раньше, чем в 31 год, то имел бы больше шансов на европейский успех. За девять сезонов во Флоренции Батигол лишь раз принимал участие в Лиге чемпионов — команда ни разу не поднималась выше третьего места в серии А. После ухода из «Фиорентины» нападающий присоединился к «Роме», где уже не был первой скрипкой. Римляне, хоть и были при Капелло постоянными участниками турнира, на многое не претендовали.

Эрик Кантона

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Лидс», «Манчестер Юнайтед».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1996/97 («Манчестер Юнайтед») проиграл в полуфинале.

Казалось, что за четыре с половиной сезона в Манчестере великий французский футболист Эрик Кантона доберется до финала Лиги чемпионов, но ему по какой-то причине всегда было сложнее забивать в европейских матчах, чем в английской премьер-лиге. В автобиографии Алекс Фергюсон написал, что Кантона сообщил ему о завершении карьеры за 24 часа до полуфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», которой «Юнайтед» в итоге проиграл. На момент ухода из футбола Королю Эрику было всего 30 лет, и позже он признавался, что закончил слишком рано. На момент финала Лиги чемпионов в сезоне-1998/99, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию», Кантона только-только исполнилось 33 года. С другой стороны, если бы Фергюсон выпустил на поле по ходу матча его, а не Сульшера, может, никакого чуда бы и не произошло.

Роберто Баджо

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер», «Брешия».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/00 («Интер») проиграл в четвертьфинале.

Еврокубковые амбиции Баджо, чей игровой пик пришелся на девяностые, пострадал от двух вещей. Во-первых, он застал еще Кубок европейских чемпионов, но даже когда произошел ребрендинг, отбор в Лигу чемпионов был очень строгим — если ты не чемпион страны, играть тебе в Кубке УЕФА. «Ювентус» с Баджо стал чемпионом лишь в его последний сезон в клубе, а Лигу чемпионов выиграл, когда нападающий уже без особых успехов в Европе играл за «Милан».

Деннис Бергкамп

Источник: AP 2020

Клубы в карьере: «Аякс», «Интер», «Арсенал».

Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/06 («Арсенал») проиграл в финале.

Бергкамп выигрывал Кубок УЕФА с «Аяксом» и «Интером», но перейти на уровень выше и выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом» ему так и не удалось. Какая была бы красивая история, если бы лондонцы победили «Барселону» в финале сезона-2005/06. Это был последний матч в карьере Бергкампа, который, правда, так и не был выпущен на поле по ходу игры. «Нелетучий голландец» вообще пропустил много выездных матчей в турнире из-за того, что боялся летать.

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