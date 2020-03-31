Роналдо, Буффон и еще 10 великих футболистов, не выигрывавших Лигу чемпионов
Вы про всех знали?
Вы про всех знали?
Клубы в карьере: ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал Мадрид», «Милан».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Реал Мадрид») проиграл в полуфинале.
Фраза «Роналдо никогда не играл в финале Лиги чемпионов» кажется самым нелепым футбольным фактом на свете. Нападающий, который до двух страшных травм в Милане считался с большим отрывом самым талантливым футболистом в истории игры. Суперзвезда, которую хотели видеть в любом
Клубы в карьере: «Кайзерслаутерн», «Байер Леверкузен», «Бавария», «Челси».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/02 («Байер») и сезоне-2007/08 («Челси») проиграл в финале.
Баллак был главной звездой очень харизматичной команды из Леверкузена на стыке веков. Но карма «вечно второго», какую приобрел «Байер», преследовала немца даже после ухода из клуба. За считанные недели «Байер» растерял преимущество в пять очков в бундеслиге, проиграл финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» и финал Кубка Германии. Покинув Bayer Neverkusen, Баллак оказался в «Баварии», которая совсем недавно выигрывала Лигу чемпионов, но на несколько лет впала в режим застоя. В «Челси» Баллаку пришлось пережить все снова — промах Джона Терри с пенальти подарил заветный трофей «Манчестер Юнайтед».
Клубы в карьере: «Парма», «Лацио», «Интер», «Челси», «Милан», «Дженоа».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2004/05 («Милан») проиграл в финале.
Третьему бомбардиру в истории сборной Аргентины не повезло оказаться не в то время не в том месте. Будучи арендованным в «Милан» из «Челси», Креспо дошел до финала Лиги чемпионов в Стамбуле, где забил два гола. Что произошло дальше, помнят все — «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 и выиграл в серии пенальти. Через два года «Милан» взял реванш на той же стадии, но Креспо уже играл за их соседей из «Интера». «Интер» тоже выиграл свой финал Лиги чемпионов, но через год после того, как оттуда ушел Креспо.
Клубы в карьере: «Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Ньюкасл») вылетел после второго группового этапа.
У лучшего бомбардира в истории английской
Клубы в карьере: «Наполи», «Парма», «Интер», «Ювентус», «Реал Мадрид».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03 («Интер») проиграл в полуфинале.
Как мог остаться без победы в Лиге чемпионов защитник, ставший чемпионом мира, выигравший «Золотой мяч» и успевший поиграть за три
Клубы в карьере: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2009/10 («Барселона») проиграл в полуфинале.
Шведский супербомбардир перепробовал, кажется, все
Клубы в карьере: «Парма», «Ювентус», «ПСЖ».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/03, сезоне-2014/15 и сезоне-2016/17 (все — «Ювентус») проиграл в финале.
Что вы знаете о боли? Буффон проиграл три финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». В первом он отразил два удара в серии послематчевых пенальти, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть земляков из «Милана». А вот испанские клубы — «Барселона» и «Реал Мадрид» — в решающих матчах прокатились по «Юве» катком. Буффон вынимал мяч из сетки ворот в общей сложности семь раз за два финала против испанцев. Его поражения — одна из главных персональных трагедий в истории финалов Лиги чемпионов.
Клубы в карьере: «Боруссия Менхенгладбах», «Бавария», «Интер».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1986/87 и сезоне-1998/99 (оба — «Бавария») проиграл в финале.
Маттеус проиграл не три, а только два финала Лиги чемпионов (в первом случае, Кубка европейских чемпионов), но есть нюанс — оба раза его «Бавария» вела в счете на протяжении большей части матча. В свой первый период выступлений за мюнхенский клуб в середине восьмидесятых Маттеус (кстати, лучший бомбардир команды) пережил камбэк «Порту», который начался на 79-й минуте. Через 12 лет история повторилась в матче против «Манчестер Юнайтед», но тогда преимущество было упущено еще позже, причем сам Маттеус был заменен на 80-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. По итогам сезона Лотар завершил карьеру, а на следующий год «Бавария» все же выиграла турнир.
Клубы в карьере: «Фиорентина», «Рома», «Интер».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/00 («Фиорентина») вылетел после второго группового этапа.
Как и Алан Ширер, Батистута стал жертвой собственной лояльности к клубу. Если бы аргентинец покинул «Фиорентину» раньше, чем в 31 год, то имел бы больше шансов на европейский успех. За девять сезонов во Флоренции Батигол лишь раз принимал участие в Лиге чемпионов — команда ни разу не поднималась выше третьего места в серии А. После ухода из «Фиорентины» нападающий присоединился к «Роме», где уже не был первой скрипкой. Римляне, хоть и были при Капелло постоянными участниками турнира, на многое не претендовали.
Клубы в карьере: «Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Лидс», «Манчестер Юнайтед».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1996/97 («Манчестер Юнайтед») проиграл в полуфинале.
Казалось, что за четыре с половиной сезона в Манчестере великий французский футболист Эрик Кантона доберется до финала Лиги чемпионов, но ему по
Клубы в карьере: «Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер», «Брешия».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/00 («Интер») проиграл в четвертьфинале.
Еврокубковые амбиции Баджо, чей игровой пик пришелся на девяностые, пострадал от двух вещей.
Клубы в карьере: «Аякс», «Интер», «Арсенал».
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/06 («Арсенал») проиграл в финале.
Бергкамп выигрывал Кубок УЕФА с «Аяксом» и «Интером», но перейти на уровень выше и выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом» ему так и не удалось. Какая была бы красивая история, если бы лондонцы победили «Барселону» в финале сезона-2005/06. Это был последний матч в карьере Бергкампа, который, правда, так и не был выпущен на поле по ходу игры. «Нелетучий голландец» вообще пропустил много выездных матчей в турнире
Станислав Рынкевич