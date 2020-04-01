Названы сроки возобновления Лиги чемпионов

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По информации источника, УЕФА также рассматривает вариант проведения матчей еврокубков параллельно со встречами национальных команд.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.