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16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы сроки возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Маркус Харм.

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По информации источника, УЕФА также рассматривает вариант проведения матчей еврокубков параллельно со встречами национальных команд.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

По последним данным, в мире зафиксировано более 873 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся пять европейских стран: Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.

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