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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» получили отсрочку от УЕФА

УЕФА дал клубам отсрочку для завершения процесса лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает официальный сайт организации.

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Решение принято после видеоконференции с генеральными секретарями всех 53 национальных ассоциации, которая прошла сегодня, 1 апреля.

«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен. В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, исполком также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, касающихся подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21», — говорится в заявлении.

В следующей ЛЧ Казахстан представит «Астана», а в ЛЕ сыграют серебряный призер КПЛ-2019 «Кайрат», бронзовый медалист «Ордабасы» и «Кайсар», который завоевал Кубок.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 783 тысяч случаев заражения, более 37 тысяч человек скончались.

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