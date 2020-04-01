«Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» получили отсрочку от УЕФА
УЕФА дал клубам отсрочку для завершения процесса лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает официальный сайт организации.
УЕФА дал клубам отсрочку для завершения процесса лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает официальный сайт организации.
Решение принято после видеоконференции с генеральными секретарями всех 53 национальных ассоциации, которая прошла сегодня, 1 апреля.
«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить
В следующей ЛЧ Казахстан представит «Астана», а в ЛЕ сыграют серебряный призер КПЛ-2019 «Кайрат», бронзовый медалист «Ордабасы» и «Кайсар», который завоевал Кубок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 783 тысяч случаев заражения, более 37 тысяч человек скончались.