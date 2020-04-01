«Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» получили отсрочку от УЕФА

Решение принято после видеоконференции с генеральными секретарями всех 53 национальных ассоциации, которая прошла сегодня, 1 апреля.

«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен. В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, исполком также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, касающихся подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21», — говорится в заявлении.

В следующей ЛЧ Казахстан представит «Астана», а в ЛЕ сыграют серебряный призер КПЛ-2019 «Кайрат», бронзовый медалист «Ордабасы» и «Кайсар», который завоевал Кубок.