Намек от УЕФА: Не доиграете чемпионат — не попадете в еврокубки

Источник: Спорт-Экспресс

Футбольные власти намекнули на нежелательность досрочного прекращения внутренних соревнований.

«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия», — говорится в письме.

Иными словами, речь идет о том, что участники еврокубков определяются по итогам полностью завершенных чемпионатов и розыгрышей Кубка. Обращение УЕФА и двух ассоциаций появилось после того, как бельгийская лига объявила, что турнир доигран не будет.