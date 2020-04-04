УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

— Можно провести оставшиеся матчи по нынешней системе, а можно проводить один матч на поле одного из соперников, или на нейтральном поле, — цитирует Чеферина Mundo Deportivo. — Сейчас все это только теоретически, потому что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Но Лига чемпионов должна завершиться до 3 августа. Мы должны быть гибкими и работаем над планами возобновления Лиги чемпионов в мае, июне и июле.