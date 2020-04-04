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4 апреля, источник: Спорт-Экспресс

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

— Можно провести оставшиеся матчи по нынешней системе, а можно проводить один матч на поле одного из соперников, или на нейтральном поле, — цитирует Чеферина Mundo Deportivo. — Сейчас все это только теоретически, потому что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Но Лига чемпионов должна завершиться до 3 августа. Мы должны быть гибкими и работаем над планами возобновления Лиги чемпионов в мае, июне и июле.

Ранее Лига чемпионов была прервана из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 170 159 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 978.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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